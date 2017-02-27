|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:32
lapay написав: АндрейМ написав:
Если могли бы, еще бы парочку миллионов людей отправили бы на заработки, и гривна показала бы еще большую свою силу и привлекательность.
Виїзжають "зайві" люди, без яких наша економіка і так може прожити, а перекази заробітчан найбільш "чистий" експорт, бо в с/г на долар експорту необхідно десь 30 центів імпорту, а в металургії 45 центів.
Не все так просто
Чтобы подготовить одного трудоспособного мигранта, требуется в него вложить минимум 50куе (20 лет питание, одежда, жилье + образование)
Из них импорных минимум 20куе
Чтобы он себя окупил, требуется чтобы он перечислял назад минимум 10 лет по 400 в месяц, что малореально
-
По теме - голосовал в 4% .25-.49, сбылось. Совсем не рад (
и это пройдет
-
ЧИА
-
-
- Повідомлень: 525
- З нами з: 25.12.16
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:38
lapay написав:
Виїзжають "зайві" люди, без яких наша економіка і так може прожити, а перекази заробітчан найбільш "чистий" експорт, бо в с/г на долар експорту необхідно десь 30 центів імпорту, а в металургії 45 центів.
Хммм. Я не знал, что в Украине есть "лишние" люди. А если эти лишние люди заберут с собой свои лишние семьи и перестанут слать в Украину деньги, чем будет привлекательная такая сильная валюта? Какие новые "фундаментальные" показатели у нас изобретут?
Уезжают как раз не лишние люди, а те, кто нужен Украине, и эта наша трагедия.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 201
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:42
В начале следующего года в Украине может ускориться инфляция от временного ослабления курса гривни. Такой прогноз дает Департамент экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Минэкономики, передает Finclub.
Уточняется, что к концу 2019 ожидается уровень инфляции ниже, чем прогнозировали. Это связано с существенным укреплением обменного курса.
"В течение I квартала 2020 формирование инфляционного тренда будет происходить, в первую очередь, под влиянием сезонности на продовольственном рынке, а также возможного временного ослабления гривни", - отмечают в Минэкономики.
Среди рисков ускорения инфляции также указаны рост издержек производства (из-за роста оплаты труда и тарифов на электроэнергию) и их ускоренный перенос на потребительские цены.
Дополнительным риском рассматривается отсутствие транзита газа через территорию Украины (скажется на обменном курсе гривны) и восстановления трендов роста цен на энергоносители на мировом рынке на фоне имеющихся геополитических конфликтов на Ближнем Востоке.
-
kwon
-
-
- Повідомлень: 1631
- З нами з: 20.03.13
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:45
АндрейМ написав:
Уезжают как раз не лишние люди, а те, кто нужен Украине, и эта наша трагедия.
Виїзжають різні, і кваліфіковані спеціалісти, і різнороби. Завдяки цьому збільшилась зарплата і зменшилось безробіття для тих, хто залишився. Такі процеси були і є в усіх наших західних сусідів.
Тут нічого не можна зробити, тільки поступово вирівнювати зарплати і рівень життя, і навіть це не допоможе.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 9181
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1084 раз.
- Подякували: 1184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:59
s0v7a написав: Долярчик написав:s0v7a
... податки на депо - геть!
- петицію про це написали?
- всі форумчани підпишуться!!!!
... їх же тут нанадцять тисяч!!!!
(але, чомусь пишуть одні і ті ж - 10-20 чол.)
Петиція - то Ваша задумка! Ось Вам і прапор в руки!
Я вже спромігся того, що в раді зʼявився закон. Та ось там все перекаламутили. І найбільш важливе те, що похідні того закону незрозумілі.
А головне має бути в тому, що пересічного українця за лоха тримають! Чому з прибутку з ОВДП не беруть 18,5 відсотків, які беруть з депозитів пересічних?
Мабуть пересічним треба майданути, щоб до чииновників дійшла така проста річ!!!
ВО
Хай щастить.
Хотя бы отрыагировать не на кухне.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8763
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 688 раз.
- Подякували: 1937 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:02
lapay написав:
Виїзжають "зайві" люди, без яких наша економіка і так може прожити, а перекази заробітчан найбільш "чистий" експорт, бо в с/г на долар експорту необхідно десь 30 центів імпорту, а в металургії 45 центів.
Справжні "зайві" чомусь практично не виїздять (у північно-східному напрямку, на "родіну").
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 915
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:09
lapay написав: АндрейМ написав:
Если могли бы, еще бы парочку миллионов людей отправили бы на заработки, и гривна показала бы еще большую свою силу и привлекательность.
Виїзжають "зайві" люди, без яких наша економіка і так може прожити, а перекази заробітчан найбільш "чистий" експорт, бо в с/г на долар експорту необхідно десь 30 центів імпорту, а в металургії 45 центів.
Шо Вы несёте... Уезжают наиболее конкурентоспособные люди.
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1698
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:12
lapay написав: АндрейМ написав:
Уезжают как раз не лишние люди, а те, кто нужен Украине, и эта наша трагедия.
Виїзжають різні, і кваліфіковані спеціалісти, і різнороби. Завдяки цьому збільшилась зарплата і зменшилось безробіття для тих, хто залишився. Такі процеси були і є в усіх наших західних сусідів.
Тут нічого не можна зробити, тільки поступово вирівнювати зарплати і рівень життя, і навіть це не допоможе.
Це все так, але гляньте, хто заміщує працездатне населення, яке виїжджає
? - мігранти з Індії, Китаю, Вірменії тощо та місцеве населення нижчої кваліфікації. Демографічна криза
Чи можуть валютні перекази хоч якось компенсувати втрати від такої кризи
Мабуть, ні
Востаннє редагувалось fler
в П'ят 13 гру, 2019 15:13, всього редагувалось 1 раз.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 1414
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 305 раз.
- Подякували: 305 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:12
500 написав:
Гривна на карте. Хотелось из дома без комиссии.
В Конкорде открыл долларовую карту и не выходя из дома могу покупать доллары за гривны. Комиссии нет.
Оплачивать зарубежные покупки (цена в долларах) теперь могу как с гривневой карты, так и с долларовой. Как лучше - не просёк пока
. Не могу понять, по какому курсу в момент платежа будут конвертированы мои гривны?
-
vlad6603
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 09.07.19
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6754
|1485980
|
П'ят 13 гру, 2019 10:33
ЛОБ
|
|16359
|2003738
|
П'ят 13 гру, 2019 09:59
Vitaka
|
|328
|46227
|
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama
|