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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3036303730383039

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 427
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
15
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 427
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:18

  lapay написав:Виїзжають різні, і кваліфіковані спеціалісти, і різнороби. Завдяки цьому збільшилась зарплата і зменшилось безробіття для тих, хто залишився. Такі процеси були і є в усіх наших західних сусідів.
Тут нічого не можна зробити, тільки поступово вирівнювати зарплати і рівень життя, і навіть це не допоможе.

Не подскажите куда выезжают лишние немцы, французы или британцы?
Может, нам отстреливать "лишних" людей? Глядишь, остальным жить лучше станет? (правда, курс просядет :roll: )
Надо проблему решать, а не ее следствие оправдывать.
Востаннє редагувалось АндрейМ в П'ят 13 гру, 2019 15:30, всього редагувалось 1 раз.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:24

  ruvex написав:
  s0v7a написав:
  Долярчик написав:s0v7a
... податки на депо - геть!
- петицію про це написали?
- всі форумчани підпишуться!!!!
... їх же тут нанадцять тисяч!!!!
(але, чомусь пишуть одні і ті ж - 10-20 чол.) :lol: :mrgreen:



Петиція - то Ваша задумка! Ось Вам і прапор в руки!

Я вже спромігся того, що в раді зʼявився закон. Та ось там все перекаламутили. І найбільш важливе те, що похідні того закону незрозумілі.

А головне має бути в тому, що пересічного українця за лоха тримають! Чому з прибутку з ОВДП не беруть 18,5 відсотків, які беруть з депозитів пересічних?

Мабуть пересічним треба майданути, щоб до чииновників дійшла така проста річ!!!

ВО
Хай щастить.

Хотя бы отрыагировать не на кухне.


Петиція, да і проекти закону ніколи не реалізовуються в тих текстах Закону які виходять до публікації та оприлюднення. Відповідні працівники департаментів ВР наскільки можуть переіначити і перестилювати ідею, що працює вона в реальності зовсім по іншому.
Так було багато років, особливо в податковому законодавстві, занонодастві, що регулює ринок цінних паперів та фінансових послуг.

Правова, як сказати безглуздість у багатьх нормах існуючих законів аж зашкалює.
Тому тільки якись вид громадського праововго контролю спрацює, щоб петиція про податки на депо відповідала і працювала для прагнення народу.
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:24

  АндрейМ написав:
  lapay написав:Виїзжають різні, і кваліфіковані спеціалісти, і різнороби. Завдяки цьому збільшилась зарплата і зменшилось безробіття для тих, хто залишився. Такі процеси були і є в усіх наших західних сусідів.
Тут нічого не можна зробити, тільки поступово вирівнювати зарплати і рівень життя, і навіть це не допоможе.

Не поскажите куда выезжают лишние немцы, французы или британцы?
Может, нам отстреливать "лишних" людей? Глядишь, остальным жить лучше станет? (правда, курс просядет :roll: )
Надо проблему решать, а не ее следствие оправдывать.

У нас люди разве здесь не работают? Работают. А вот функции государства у нас не работают для людей, которых поставили в условия когда нужно работать фактически за еду. Но со страниц Форбса этого не видно.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lrs7719 написав:Уезжают наиболее конкурентоспособные люди.


я б додав ще більше - це так званий BRAIN DRAIN (витік мозгів) із країни
за такими людьми полюють і за них змагаються щоб їх отримати собі.
а ті хто їдуть самі це вже наступна фаза.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:44

  s0v7a написав:
А головне має бути в тому, що пересічного українця за лоха тримають! Чому з прибутку з ОВДП не беруть 18,5 відсотків, які беруть з депозитів пересічних?

ВО
Хай щастить.


Да что там налог. Даже "выплата бонуса от «Минфина» происходит в течение 32 дней после подтверждения депозита."
Тот самый Мюнхгаузен: 32-е мая (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:03

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з..............13.12.2019............16.12.2019
дата розрахунку.............12.12.2019............13.12.2019
Долар США....................2356,3276.............2349,7996
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. Простояли без движения до 10-50, после чего началось очень плавное снижение. До 11-40 успели опуститься на 2 копейки.
Сразу после 12 приподнялись на полкопейки, перед обедом еще на 0.5, а после обеда опустились на полкопейки. Полная стабильность.
Официальный курс встретили котировками 23.4850 - 23.4950. Необычно узко. За день котировки снизились на 1.5 копейки относительно открытия и на 5.5 копеек относительно вчерашнего закрытия. Снова все перемены происходят пока регулятор спит.

Этот день в истории:
2017 - 2726.74 (-377)
2018 - 2786.70 (-437)

2016 - 2610.88
2015 - 2386.00

  lrs7719 написав:Ещё добавлю - курс это часть протекционисткой политики. Вроде все признают, что в мире идут глобальные торговые войны, а мы снимаем "минные поля" и "колючку".

Даже в войнах есть определенные правила. У нас сейчас тенденция на укрепление столь сильна, что без запрещенного оружия ее не одолеть.
Ну и перед тем, как ввязываться в войну, желательно оценить свои силы...

ЗЫ Конкуренцию в производстве сыра проиграли не сейчас и не по причине дорогой валюты. Сыр нужно уметь делать. Я наши не покупаю уже больше 10 лет.
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  #<1 ... 3036303730383039
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