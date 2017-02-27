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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:18
lapay написав:
Виїзжають різні, і кваліфіковані спеціалісти, і різнороби. Завдяки цьому збільшилась зарплата і зменшилось безробіття для тих, хто залишився. Такі процеси були і є в усіх наших західних сусідів.
Тут нічого не можна зробити, тільки поступово вирівнювати зарплати і рівень життя, і навіть це не допоможе.
Не подскажите куда выезжают лишние немцы, французы или британцы?
Может, нам отстреливать "лишних" людей? Глядишь, остальным жить лучше станет? (правда, курс просядет
)
Надо проблему решать, а не ее следствие оправдывать.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в П'ят 13 гру, 2019 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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АндрейМ
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:24
ruvex написав: s0v7a написав: Долярчик написав:s0v7a
... податки на депо - геть!
- петицію про це написали?
- всі форумчани підпишуться!!!!
... їх же тут нанадцять тисяч!!!!
(але, чомусь пишуть одні і ті ж - 10-20 чол.)
Петиція - то Ваша задумка! Ось Вам і прапор в руки!
Я вже спромігся того, що в раді зʼявився закон. Та ось там все перекаламутили. І найбільш важливе те, що похідні того закону незрозумілі.
А головне має бути в тому, що пересічного українця за лоха тримають! Чому з прибутку з ОВДП не беруть 18,5 відсотків, які беруть з депозитів пересічних?
Мабуть пересічним треба майданути, щоб до чииновників дійшла така проста річ!!!
ВО
Хай щастить.
Хотя бы отрыагировать не на кухне.
Петиція, да і проекти закону ніколи не реалізовуються в тих текстах Закону які виходять до публікації та оприлюднення. Відповідні працівники департаментів ВР наскільки можуть переіначити і перестилювати ідею, що працює вона в реальності зовсім по іншому.
Так було багато років, особливо в податковому законодавстві, занонодастві, що регулює ринок цінних паперів та фінансових послуг.
Правова, як сказати безглуздість у багатьх нормах існуючих законів аж зашкалює.
Тому тільки якись вид громадського праововго контролю спрацює, щоб петиція про податки на депо відповідала і працювала для прагнення народу.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:24
АндрейМ написав: lapay написав:
Виїзжають різні, і кваліфіковані спеціалісти, і різнороби. Завдяки цьому збільшилась зарплата і зменшилось безробіття для тих, хто залишився. Такі процеси були і є в усіх наших західних сусідів.
Тут нічого не можна зробити, тільки поступово вирівнювати зарплати і рівень життя, і навіть це не допоможе.
Не поскажите куда выезжают лишние немцы, французы или британцы?
Может, нам отстреливать "лишних" людей? Глядишь, остальным жить лучше станет? (правда, курс просядет
)
Надо проблему решать, а не ее следствие оправдывать.
У нас люди разве здесь не работают? Работают. А вот функции государства у нас не работают для людей, которых поставили в условия когда нужно работать фактически за еду. Но со страниц Форбса этого не видно.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:29
lrs7719 написав:
Уезжают наиболее конкурентоспособные люди.
я б додав ще більше - це так званий BRAIN DRAIN (витік мозгів) із країни
за такими людьми полюють і за них змагаються щоб їх отримати собі.
а ті хто їдуть самі це вже наступна фаза.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:44
s0v7a написав:
А головне має бути в тому, що пересічного українця за лоха тримають! Чому з прибутку з ОВДП не беруть 18,5 відсотків, які беруть з депозитів пересічних?
ВО
Хай щастить.
Да что там налог. Даже "выплата бонуса от «Минфина» происходит в течение 32
дней после подтверждения депозита."Тот самый Мюнхгаузен: 32-е мая
(с)
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:03
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з..............13.12.2019............16.12.2019
дата розрахунку.............12.12.2019............13.12.2019
Долар США....................2356,3276.............2349,7996
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. Простояли без движения до 10-50, после чего началось очень плавное снижение. До 11-40 успели опуститься на 2 копейки.
Сразу после 12 приподнялись на полкопейки, перед обедом еще на 0.5, а после обеда опустились на полкопейки. Полная стабильность.
Официальный курс встретили котировками 23.4850 - 23.4950. Необычно узко. За день котировки снизились на 1.5 копейки относительно открытия и на 5.5 копеек относительно вчерашнего закрытия. Снова все перемены происходят пока регулятор спит.
Этот день в истории:
2017 - 2726.74 (-377)
2018 - 2786.70 (-437)
2016 - 2610.88
2015 - 2386.00
lrs7719 написав:
Ещё добавлю - курс это часть протекционисткой политики. Вроде все признают, что в мире идут глобальные торговые войны, а мы снимаем "минные поля" и "колючку".
Даже в войнах есть определенные правила. У нас сейчас тенденция на укрепление столь сильна, что без запрещенного оружия ее не одолеть.
Ну и перед тем, как ввязываться в войну, желательно оценить свои силы...
ЗЫ Конкуренцию в производстве сыра проиграли не сейчас и не по причине дорогой валюты. Сыр нужно уметь делать. Я наши не покупаю уже больше 10 лет.
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