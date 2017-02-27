Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:03

lrs7719 написав: Ещё добавлю - курс это часть протекционисткой политики. Вроде все признают, что в мире идут глобальные торговые войны, а мы снимаем "минные поля" и "колючку". Ещё добавлю - курс это часть протекционисткой политики. Вроде все признают, что в мире идут глобальные торговые войны, а мы снимаем "минные поля" и "колючку".

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)Починає діяти з..............13.12.2019............16.12.2019дата розрахунку.............12.12.2019............13.12.2019Долар США....................2356,3276.............После полудня курс практически не изменился.Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия. Простояли без движения до 10-50, после чего началось очень плавное снижение. До 11-40 успели опуститься на 2 копейки.Сразу после 12 приподнялись на полкопейки, перед обедом еще на 0.5, а после обеда опустились на полкопейки. Полная стабильность.Официальный курс встретили котировками 23.4850 - 23.4950. Необычно узко. За день котировки снизились на 1.5 копейки относительно открытия и на 5.5 копеек относительно вчерашнего закрытия. Снова все перемены происходят пока регулятор спит.Этот день в истории:2017 - 2726.74 (-377)2018 - 2786.70 (-437)2016 - 2610.882015 - 2386.00Даже в войнах есть определенные правила. У нас сейчас тенденция на укрепление столь сильна, что без запрещенного оружия ее не одолеть.Ну и перед тем, как ввязываться в войну, желательно оценить свои силы...ЗЫ Конкуренцию в производстве сыра проиграли не сейчас и не по причине дорогой валюты. Сыр нужно уметь делать. Я наши не покупаю уже больше 10 лет.