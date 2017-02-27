В інші країни, на інші континенти. Глобалізація. Навіщо стріляти - нехай і далі ішачать на олігархів за копійки, чи бухають від безробіття.
Так рецепт давно відомий - колючка і кулемети на кордоні. Все інше не працює.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В інші країни, на інші континенти. Глобалізація. Навіщо стріляти - нехай і далі ішачать на олігархів за копійки, чи бухають від безробіття.
Так рецепт давно відомий - колючка і кулемети на кордоні. Все інше не працює.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Учиться. Не?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:22
Мінфін України анонсував дорозміщення на аукціоні 17 грудня 6-міс. ОВДП в євро. Обсяг пропозиції - 100 млн. євро.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:31
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:31
Результаты интервенций за неделю
За неделю 09-13.12.2019 НБУ выкупил с рынка 424.1 млн.
Из них:
- выбор лучшей цены (тайно) - 170;
- по единому курсу (открыто) - 254.1.
Ничего не продавал.
Получается, что сегодня купили около 165 млн.
Вторая подряд неделя с очень большим объемом интервенций и максимумом в пятницу.
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