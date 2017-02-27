RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3037303830393040

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 427
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
15
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 427
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  АндрейМ написав:Не подскажите куда выезжают лишние немцы, французы или британцы?
Может, нам отстреливать "лишних" людей? Глядишь, остальным жить лучше станет? (правда, курс просядет :roll: )

В інші країни, на інші континенти. Глобалізація. Навіщо стріляти - нехай і далі ішачать на олігархів за копійки, чи бухають від безробіття.
  АндрейМ написав:Надо проблему решать, а не ее следствие оправдывать.

Так рецепт давно відомий - колючка і кулемети на кордоні. Все інше не працює.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9187
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lrs7719 написав:А конкуренцию мы проиграли не только в сырах. Какой же из этого вывод и какое - следствие?

Учиться. Не?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2434
З нами з: 09.09.14
Подякував: 838 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:22

Мінфін України анонсував дорозміщення на аукціоні 17 грудня 6-міс. ОВДП в євро. Обсяг пропозиції - 100 млн. євро.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6793
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:31

  vovan_prm написав:
  lrs7719 написав:А конкуренцию мы проиграли не только в сырах. Какой же из этого вывод и какое - следствие?

Учиться. Не?

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3345
З нами з: 03.12.14
Подякував: 421 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:31

Результаты интервенций за неделю

За неделю 09-13.12.2019 НБУ выкупил с рынка 424.1 млн.
Из них:
- выбор лучшей цены (тайно) - 170;
- по единому курсу (открыто) - 254.1.
Ничего не продавал.
Получается, что сегодня купили около 165 млн.

Вторая подряд неделя с очень большим объемом интервенций и максимумом в пятницу.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4453
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 3905 раз.
 
Профіль
7
5
8
1
  #<1 ... 3037303830393040
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1636, 1637, 1638
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16374 2003903
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 17:09
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 674, 675, 676
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6754 1486019
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 10:33
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 31, 32, 33
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
328 46243
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.