В інші країни, на інші континенти. Глобалізація. Навіщо стріляти - нехай і далі ішачать на олігархів за копійки, чи бухають від безробіття.
Так рецепт давно відомий - колючка і кулемети на кордоні. Все інше не працює.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В інші країни, на інші континенти. Глобалізація. Навіщо стріляти - нехай і далі ішачать на олігархів за копійки, чи бухають від безробіття.
Так рецепт давно відомий - колючка і кулемети на кордоні. Все інше не працює.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Учиться. Не?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:22
Мінфін України анонсував дорозміщення на аукціоні 17 грудня 6-міс. ОВДП в євро. Обсяг пропозиції - 100 млн. євро.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:31
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:31
Результаты интервенций за неделю
За неделю 09-13.12.2019 НБУ выкупил с рынка 424.1 млн.
Из них:
- выбор лучшей цены (тайно) - 170;
- по единому курсу (открыто) - 254.1.
Ничего не продавал.
Получается, что сегодня купили около 165 млн.
Вторая подряд неделя с очень большим объемом интервенций и максимумом в пятницу.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:43
Выезжают не только работники, но и работодатели.
Закрывают рабочие места.
Когда лучшие уедут - это не значит, что оставшимся больше достанется. Вполне возможно, что для них не останется вообще ничего.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Работодатели уезжают.
Экономика растет.
Безработица падает.
Логика свидетелей зрады и апокалипсиса сильно напоминает мне логику женскую...
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:50
Орест просил вас не цитировать...но я нарушу
1,15 это потолок для евро
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:15
Вот если бы у нас был фондовый рынок, а Эпицентр был корпорацией!
В Америке есть такая сеть магазинов - Home Depot, типа нашего Эпицентра. Только наш Эпицентр больше, лучше и круче.
Home Depot вышел на IPO (первичное размещение акций) в 1981 году.
Так вот если бы ваши дедушки и бабушки вложили тогда в акции Home Depot всего $1000, то реинвестируя ваши дивиденды в акции этой же компании, вы бы имели сегодня $11.5 миллиона! Всего с одной тыщи!
А стоимость Home Depot сегодня составляет $231 миллиарда. Но повторюсь, наш Эпицентр лучше. Эх гереги, гереги ...
Представляете какой у нас потенциал!
У вас всё ещё впереди.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:16
Посмотрел краем глаза законопроект.
Из пояснительной записки:
В самом законопроекте симметрично увеличиваются доходы и расходы, что на дефицит не влияет никак. В той части, которая качается фондов, цифр вообще нет никаких. Это просто разрешение использовать внеплановые доходы с определенной целью.
Получится - хорошо, не получится - как всегда.
Цифру 2 млрд. можно объяснить, построив конспирологическую теорию.
Фонд гарантирования, объявляя о своем стремлении повысить гарантированную сумму, увязывал возможность такого повышения с реструктуризацией его долгов и упоминал о проведении соответствующих переговоров. Не исключено, что какой-то прогресс в переговорах достигнут, и досрочное погашение 2 млрд. является частью условий реструктуризации. Правда, это почти все деньги, что есть на счетах фонда в настоящий момент.
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