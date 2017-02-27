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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3038303930403041>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 427
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
15
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 427
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  АндрейМ написав:Не подскажите куда выезжают лишние немцы, французы или британцы?
Может, нам отстреливать "лишних" людей? Глядишь, остальным жить лучше станет? (правда, курс просядет :roll: )

В інші країни, на інші континенти. Глобалізація. Навіщо стріляти - нехай і далі ішачать на олігархів за копійки, чи бухають від безробіття.
  АндрейМ написав:Надо проблему решать, а не ее следствие оправдывать.

Так рецепт давно відомий - колючка і кулемети на кордоні. Все інше не працює.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lrs7719 написав:А конкуренцию мы проиграли не только в сырах. Какой же из этого вывод и какое - следствие?

Учиться. Не?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:22

Мінфін України анонсував дорозміщення на аукціоні 17 грудня 6-міс. ОВДП в євро. Обсяг пропозиції - 100 млн. євро.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:31

  vovan_prm написав:
  lrs7719 написав:А конкуренцию мы проиграли не только в сырах. Какой же из этого вывод и какое - следствие?

Учиться. Не?

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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:31

Результаты интервенций за неделю

За неделю 09-13.12.2019 НБУ выкупил с рынка 424.1 млн.
Из них:
- выбор лучшей цены (тайно) - 170;
- по единому курсу (открыто) - 254.1.
Ничего не продавал.
Получается, что сегодня купили около 165 млн.

Вторая подряд неделя с очень большим объемом интервенций и максимумом в пятницу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:43

Выезжают не только работники, но и работодатели.
Закрывают рабочие места.
Когда лучшие уедут - это не значит, что оставшимся больше достанется. Вполне возможно, что для них не останется вообще ничего.

  ruvex написав:
  АндрейМ написав:
  lapay написав:Виїзжають різні, і кваліфіковані спеціалісти, і різнороби. Завдяки цьому збільшилась зарплата і зменшилось безробіття для тих, хто залишився. Такі процеси були і є в усіх наших західних сусідів.
Тут нічого не можна зробити, тільки поступово вирівнювати зарплати і рівень життя, і навіть це не допоможе.

Не поскажите куда выезжают лишние немцы, французы или британцы?
Может, нам отстреливать "лишних" людей? Глядишь, остальным жить лучше станет? (правда, курс просядет :roll: )
Надо проблему решать, а не ее следствие оправдывать.

У нас люди разве здесь не работают? Работают. А вот функции государства у нас не работают для людей, которых поставили в условия когда нужно работать фактически за еду. Но со страниц Форбса этого не видно.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Работодатели уезжают.
Экономика растет.
Безработица падает.

Логика свидетелей зрады и апокалипсиса сильно напоминает мне логику женскую...
escobar
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:50

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/461683/frs-ssha-zberegla-stavku-ne-zbyrayetsya-minyaty-yiyi-shhe-rik

ФРС США зберегла ставку, не збирається міняти її ще рік

Плюс фактор более менее стабильности у нас на востоке (Норманд в помощь).Это ожидаемый плюс для евровалюты.
Я никого не агитирую,
но "кто не спрятался ,я не виноват".
Я давно предупреждал о возможности рискнуть и попытаться гривневые потери отбить через потенциал евро.

1-25 - сравнительно совсем не так давно было. 1-10 - 1-11 - это фигня ,а не соотношение, даже в разрезе исторического минимума -максимума.
1-60 намного дальше чем 0-90.

Минимум 1-15 ожидаю- и это уже в краткосрочке.
Кто не рискует - тот не пьет шампанского.
На моменте уже не 1-10, а 1-1188.

Почти 2% - да , на ровном месте, а не за год.
Подчеркну еще раз - это не агитация, каждый ставит свои деньги и отвечает сам,
но я лично верю.


Орест просил вас не цитировать...но я нарушу

1,15 это потолок для евро
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:15

Вот если бы у нас был фондовый рынок, а Эпицентр был корпорацией!

В Америке есть такая сеть магазинов - Home Depot, типа нашего Эпицентра. Только наш Эпицентр больше, лучше и круче.
Home Depot вышел на IPO (первичное размещение акций) в 1981 году.
Так вот если бы ваши дедушки и бабушки вложили тогда в акции Home Depot всего $1000, то реинвестируя ваши дивиденды в акции этой же компании, вы бы имели сегодня $11.5 миллиона! :shock: Всего с одной тыщи! :shock:
А стоимость Home Depot сегодня составляет $231 миллиарда. Но повторюсь, наш Эпицентр лучше. Эх гереги, гереги ... :roll:
Представляете какой у нас потенциал! :o
У вас всё ещё впереди. :idea:

https://www.fool.com/investing/2019/12/ ... h-now.aspx
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:16

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Пипец........ остановите его кто-то, бюджет и так раздутый.......

Из этого может получиться то самое развитие экономики, которого все ждут от власти. Сумма очень небольшая, но какой-то эффект дать может, если грамотно ей распорядиться. Именно так в рыночной экономике бизнес и стимулируют.



Есть мааааленькая проблемка, бюджет уже настолько раздутый что по факту поступлений будет на 50-100 млрд меньше.

Посмотрел краем глаза законопроект.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67631
Из пояснительной записки:
У 2020 році в разі додаткових надходжень коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб їх можна буде спрямувати на розвиток підприємництва у відповідних обсягах.

В самом законопроекте симметрично увеличиваются доходы и расходы, что на дефицит не влияет никак. В той части, которая качается фондов, цифр вообще нет никаких. Это просто разрешение использовать внеплановые доходы с определенной целью.
Получится - хорошо, не получится - как всегда.

Цифру 2 млрд. можно объяснить, построив конспирологическую теорию.
Фонд гарантирования, объявляя о своем стремлении повысить гарантированную сумму, увязывал возможность такого повышения с реструктуризацией его долгов и упоминал о проведении соответствующих переговоров. Не исключено, что какой-то прогресс в переговорах достигнут, и досрочное погашение 2 млрд. является частью условий реструктуризации. Правда, это почти все деньги, что есть на счетах фонда в настоящий момент.
Сибарит
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