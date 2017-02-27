Автор77 написав:

https://news.finance.ua/ua/news/-/461683/frs-ssha-zberegla-stavku-ne-zbyrayetsya-minyaty-yiyi-shhe-rikФРС США зберегла ставку, не збирається міняти її ще рікПлюс фактор более менее стабильности у нас на востоке (Норманд в помощь).Это ожидаемый плюс для евровалюты.Я никого не агитирую,но "кто не спрятался ,я не виноват".Я давно предупреждал о возможности рискнуть и попытаться гривневые потери отбить через потенциал евро.1-25 - сравнительно совсем не так давно было. 1-10 - 1-11 - это фигня ,а не соотношение, даже в разрезе исторического минимума -максимума.1-60 намного дальше чем 0-90.Минимум 1-15 ожидаю- и это уже в краткосрочке.Кто не рискует - тот не пьет шампанского.На моменте уже не 1-10, а 1-1188.Почти 2% - да , на ровном месте, а не за год.Подчеркну еще раз - это не агитация, каждый ставит свои деньги и отвечает сам,но я лично верю.