Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:25
Минфин на вторник на аукцион добавил внепланово два выпуска к размещению.
4-х летние гривневые, объемом 4 млрд.грн. 6-месячные в евро объемом 100 млн. Вчера была новость что Зеленский обсуждал с президентом еврокомиссии выделение 500 млн.евро. Вероятно денег до нового года не будет. Именно по-этому Минфин будет пытаться во вторник привлечь 6,5 млрд.грн + 100 млн.евро. П.С. Погашений ОВГЗ на следующей неделе не будет.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:25
А если колечко очень красивое и с лучезарными двумя каратами? И в уши такие же серёжки?
Принцесса на всю оставшуюся жизнь.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:28
escobar написав:
Работодатели уезжают.
Экономика растет.
Безработица падает.
Логика свидетелей зрады и апокалипсиса сильно напоминает мне логику женскую...
Где что растет? Вы статистику по металлургии видели?
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:31
Сибарит написав:
Из этого может получиться то самое развитие экономики, которого все ждут от власти. Сумма очень небольшая, но какой-то эффект дать может, если
грамотно ей распорядитьс
я. Именно так в рыночной экономике бизнес и стимулируют.
Это фантастика, сынок. Грамотно токо для своих карманов.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:43
НБУ на этой неделе купил $ 424 млн , на прошлой неделе $ 437 млн.
За декабрь чистая покупка валюты составила $ 861 млн.
С начала года чистая покупка валюты составила $ 5,861 млрд
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:10
деда рассказывает когда будет мировой кризис. Он считает что будет когда другие страны будут становится богатые чем США. Это 1 раз за 70-100 лет. Так что пирнач у гривну на 50 лет.
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