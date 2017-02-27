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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3038303930403041

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 427
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
15
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 427
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:25

Минфин на вторник на аукцион добавил внепланово два выпуска к размещению.

4-х летние гривневые, объемом 4 млрд.грн.

6-месячные в евро объемом 100 млн.

Вчера была новость что Зеленский обсуждал с президентом еврокомиссии выделение 500 млн.евро.
Вероятно денег до нового года не будет.

Именно по-этому Минфин будет пытаться во вторник привлечь 6,5 млрд.грн + 100 млн.евро.

П.С. Погашений ОВГЗ на следующей неделе не будет.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:25

  fler написав:
  Libo написав:И вообще вы не имеете права рассуждать про ценность и нужность бриллиантов. Об этом имеют право говорить только тьолки ... Они готовы за них на всё. :?

Ну или почти на всё... :roll: :D


А если колечко очень красивое и с лучезарными двумя каратами? И в уши такие же серёжки? :roll: Принцесса на всю оставшуюся жизнь. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:28

  escobar написав:Работодатели уезжают.
Экономика растет.
Безработица падает.

Логика свидетелей зрады и апокалипсиса сильно напоминает мне логику женскую...

Где что растет? Вы статистику по металлургии видели?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:31

  Сибарит написав:Из этого может получиться то самое развитие экономики, которого все ждут от власти. Сумма очень небольшая, но какой-то эффект дать может, если грамотно ей распорядиться. Именно так в рыночной экономике бизнес и стимулируют.

Это фантастика, сынок. Грамотно токо для своих карманов.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:43

НБУ на этой неделе купил $ 424 млн , на прошлой неделе $ 437 млн.

За декабрь чистая покупка валюты составила $ 861 млн.

С начала года чистая покупка валюты составила $ 5,861 млрд

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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:10



деда рассказывает когда будет мировой кризис.

Он считает что будет когда другие страны будут становится богатые чем США. Это 1 раз за 70-100 лет. Так что пiрнач у грiвну на 50 лет.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 13 гру, 2019 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:11

  Libo написав:
  fler написав:
  Libo написав:И вообще вы не имеете права рассуждать про ценность и нужность бриллиантов. Об этом имеют право говорить только тьолки ... Они готовы за них на всё. :?

Ну или почти на всё... :roll: :D


А если колечко очень красивое и с лучезарными двумя каратами? И в уши такие же серёжки? :roll: Принцесса на всю оставшуюся жизнь. :oops:


Тебе подарили? все искренне за тебя рады!!!!!
ROLF
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:12

  Сибарит написав:В самом законопроекте симметрично увеличиваются доходы и расходы, что на дефицит не влияет никак. В той части, которая качается фондов, цифр вообще нет никаких. Это просто разрешение использовать внеплановые доходы с определенной целью.
Получится - хорошо, не получится - как всегда.

Цифру 2 млрд. можно объяснить, построив конспирологическую теорию.
Фонд гарантирования, объявляя о своем стремлении повысить гарантированную сумму, увязывал возможность такого повышения с реструктуризацией его долгов и упоминал о проведении соответствующих переговоров. Не исключено, что какой-то прогресс в переговорах достигнут, и досрочное погашение 2 млрд. является частью условий реструктуризации. Правда, это почти все деньги, что есть на счетах фонда в настоящий момент.


Доходы НЕ увеличиваются.
Увеличиваются расходы специального фонда на 2 млрд, и как следствие дефицит специального фонда тоже увеличивается на 2 млрд.

А так же на 2 млрд подняли граничный дефицит государственного бюджета.

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