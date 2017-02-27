Сибарит написав:Из этого может получиться то самое развитие экономики, которого все ждут от власти. Сумма очень небольшая, но какой-то эффект дать может, если грамотно ей распорядиться. Именно так в рыночной экономике бизнес и стимулируют.
Это фантастика, сынок. Грамотно токо для своих карманов.
Сибарит написав:В самом законопроекте симметрично увеличиваются доходы и расходы, что на дефицит не влияет никак. В той части, которая качается фондов, цифр вообще нет никаких. Это просто разрешение использовать внеплановые доходы с определенной целью. Получится - хорошо, не получится - как всегда.
Цифру 2 млрд. можно объяснить, построив конспирологическую теорию. Фонд гарантирования, объявляя о своем стремлении повысить гарантированную сумму, увязывал возможность такого повышения с реструктуризацией его долгов и упоминал о проведении соответствующих переговоров. Не исключено, что какой-то прогресс в переговорах достигнут, и досрочное погашение 2 млрд. является частью условий реструктуризации. Правда, это почти все деньги, что есть на счетах фонда в настоящий момент.
Доходы НЕ увеличиваются. Увеличиваются расходы специального фонда на 2 млрд, и как следствие дефицит специального фонда тоже увеличивается на 2 млрд.
А так же на 2 млрд подняли граничный дефицит государственного бюджета.