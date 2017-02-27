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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3038303930403041

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 427
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
15
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 427
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:25

Минфин на вторник на аукцион добавил внепланово два выпуска к размещению.

4-х летние гривневые, объемом 4 млрд.грн.

6-месячные в евро объемом 100 млн.

Вчера была новость что Зеленский обсуждал с президентом еврокомиссии выделение 500 млн.евро.
Вероятно денег до нового года не будет.

Именно по-этому Минфин будет пытаться во вторник привлечь 6,5 млрд.грн + 100 млн.евро.

П.С. Погашений ОВГЗ на следующей неделе не будет.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:43

НБУ на этой неделе купил $ 424 млн , на прошлой неделе $ 437 млн.

За декабрь чистая покупка валюты составила $ 861 млн.

С начала года чистая покупка валюты составила $ 5,861 млрд

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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:12

  Сибарит написав:В самом законопроекте симметрично увеличиваются доходы и расходы, что на дефицит не влияет никак. В той части, которая качается фондов, цифр вообще нет никаких. Это просто разрешение использовать внеплановые доходы с определенной целью.
Получится - хорошо, не получится - как всегда.

Цифру 2 млрд. можно объяснить, построив конспирологическую теорию.
Фонд гарантирования, объявляя о своем стремлении повысить гарантированную сумму, увязывал возможность такого повышения с реструктуризацией его долгов и упоминал о проведении соответствующих переговоров. Не исключено, что какой-то прогресс в переговорах достигнут, и досрочное погашение 2 млрд. является частью условий реструктуризации. Правда, это почти все деньги, что есть на счетах фонда в настоящий момент.


Доходы НЕ увеличиваются.
Увеличиваются расходы специального фонда на 2 млрд, и как следствие дефицит специального фонда тоже увеличивается на 2 млрд.

А так же на 2 млрд подняли граничный дефицит государственного бюджета.

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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:01

  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.12.2019......................2349,8645

Из этого может получиться то самое развитие экономики, которого все ждут от власти. Сумма очень небольшая, но какой-то эффект дать может, если грамотно ей распорядиться. Именно так в рыночной экономике бизнес и стимулируют.


У ринковій економіці всі відкривши рот чекають засідань ЦБ: там змінами на десяті долі проценту облікової ставки визначають оптимальний її рівень, від якого в подальшому "танцює" грошово-кредитна політика держави з подальшими рецесією чи зростанням економіки. А у нас цілих 2млрд врятують "батька укр.демократії", при цьому коррахунки "сушимо" до 36, коли ще минулого року на цю ж дату було 68. Питання - у нас росте економіка, ВВП і т.д. чи це і є її реальний стан, якщо такої суми достатньо для її функціонування?
Я бачу, що і в нас появилися "скрєпи" - депосертифікати та ОВДП. А "..остальное все нелепо" .
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:11

Фриз, когда же вы разберетесь что они там нахомутали с местными бюджетами ?)

Помните была новость что бюджет Днепра с 19 млрд упал до 16 млрд на 2020 ?

Вот вышла новость по Киеву.
В Киеве рост но минимальный.

Бюджет 2019 - 57,4 млрд. Бюджет 2020 - 58,83 млрд
Рост 2,5%
https://biz.censor.net.ua/news/3165225/ ... milliardov
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:Вот вышла новость по Киеву.
В Киеве рост но минимальный

Мабуть за рахунок регіонів стягують в столицю. Децентралізацію таки прикручують.
На Полтавщині проект на 2020-й 4,6млрд.грн, в 2019-му було 9млрд. Можливо після остаточного затвердження бюджету цифри збільшаться, але не в 2 рази.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:39

  zzzzzz написав:Фриз, когда же вы разберетесь что они там нахомутали с местными бюджетами ?)

Помните была новость что бюджет Днепра с 19 млрд упал до 16 млрд на 2020 ?

Вот вышла новость по Киеву.
В Киеве рост но минимальный.

Бюджет 2019 - 57,4 млрд. Бюджет 2020 - 58,83 млрд
Рост 2,5%
https://biz.censor.net.ua/news/3165225/ ... milliardov

Общался с житомирянами,
в Житомире в 2019 бюджет 3 млрд, на 2020 - 2,5 млрд
EvgCapp
 
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