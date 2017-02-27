Сибарит написав:В самом законопроекте симметрично увеличиваются доходы и расходы, что на дефицит не влияет никак. В той части, которая качается фондов, цифр вообще нет никаких. Это просто разрешение использовать внеплановые доходы с определенной целью. Получится - хорошо, не получится - как всегда.
Цифру 2 млрд. можно объяснить, построив конспирологическую теорию. Фонд гарантирования, объявляя о своем стремлении повысить гарантированную сумму, увязывал возможность такого повышения с реструктуризацией его долгов и упоминал о проведении соответствующих переговоров. Не исключено, что какой-то прогресс в переговорах достигнут, и досрочное погашение 2 млрд. является частью условий реструктуризации. Правда, это почти все деньги, что есть на счетах фонда в настоящий момент.
Доходы НЕ увеличиваются. Увеличиваются расходы специального фонда на 2 млрд, и как следствие дефицит специального фонда тоже увеличивается на 2 млрд.
А так же на 2 млрд подняли граничный дефицит государственного бюджета.
Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 13.12.2019......................2349,8645
Из этого может получиться то самое развитие экономики, которого все ждут от власти. Сумма очень небольшая, но какой-то эффект дать может, если грамотно ей распорядиться. Именно так в рыночной экономике бизнес и стимулируют.
У ринковій економіці всі відкривши рот чекають засідань ЦБ: там змінами на десяті долі проценту облікової ставки визначають оптимальний її рівень, від якого в подальшому "танцює" грошово-кредитна політика держави з подальшими рецесією чи зростанням економіки. А у нас цілих 2млрд врятують "батька укр.демократії", при цьому коррахунки "сушимо" до 36, коли ще минулого року на цю ж дату було 68. Питання - у нас росте економіка, ВВП і т.д. чи це і є її реальний стан, якщо такої суми достатньо для її функціонування? Я бачу, що і в нас появилися "скрєпи" - депосертифікати та ОВДП. А "..остальное все нелепо" .
zzzzzz написав:Вот вышла новость по Киеву. В Киеве рост но минимальный
Мабуть за рахунок регіонів стягують в столицю. Децентралізацію таки прикручують. На Полтавщині проект на 2020-й 4,6млрд.грн, в 2019-му було 9млрд. Можливо після остаточного затвердження бюджету цифри збільшаться, але не в 2 рази.