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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:10
lapay написав:
В інші країни, на інші континенти. Глобалізація. Навіщо стріляти - нехай і далі ішачать на олігархів за копійки, чи бухають від безробіття.
Вот, прям, миллионами уезжают на другие континенты, от безвыходности, коррупции, абсолютно некомфортной жизни без правил и законов? И курс фунта также укрепляется от переводов заробитчан в Великобританию для помощи семьям или от размещения ОВГЗ?
escobar написав:
Работодатели уезжают.
Экономика растет.
Безработица падает.
Логика свидетелей зрады и апокалипсиса сильно напоминает мне логику женскую...
Где и что у Вас растет и падает? Экономика так растет, что казну наполнить не можем? Для Украины рост в 2-3 процента - это не рост, а топтание на месте...в лучшем случае.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:15
ruvex написав: escobar написав:
Работодатели уезжают.
Экономика растет.
Безработица падает.
Логика свидетелей зрады и апокалипсиса сильно напоминает мне логику женскую...
В реальности безработица падает в связи с оттоком населения, в следствии "улучшения жизни" от небывалого роста экономики.
Ткните пальцем, в каком именно месте по реверсивной логике рост экономики улучшил комфортность жизни украинца?
А проще - От чего бегут и когда бежать перестанут?
Зачем Вам геморой с кредитами и с всякой ерундой внутри страны?
Если можно тупо привести бабло из загранице? В европе есть кризис жизни, я 10 раз отказывался от работы там на 45к евро. Налоги 50%, куча всякого говна. У нас чувствуешь себя олигархом, налоги 0%. В Германии надо зарабатывать 150к евро в год и чтобы платить 50% налог и платить кучу услуг. Тут в Украине, конечно, не разбежишься, но идет тенденция к лучшему!
Вот с другого форума товароупотребителей:
Дело скорее в расширении/усилении глобализации, усиления мобильности, повышения информированности с**с тружениц.
Вот тут, есть отзыв о девке. Смахивает по манере постов в вк на недалёкую дурочку, полтора года девка за 1000 гривен и с запахом сельди.
Уже мотается в арабские Эмираты, естественно за другие деньги. Постит фоточки в вк оттуда.
Востаннє редагувалось proftpd66
в П'ят 13 гру, 2019 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:16
ruvex написав: s0v7a написав:
А головне має бути в тому, що пересічного українця за лоха тримають! Чому з прибутку з ОВДП не беруть 18,5 відсотків, які беруть з депозитів пересічних?
ВО
Хай щастить.
Да что там налог. Даже "выплата бонуса от «Минфина» происходит в течение 32
дней после подтверждения депозита."Тот самый Мюнхгаузен: 32-е мая
(с)
и почему мы должны проходить фин мониторинг чтобы купить ОВГЗ,
а нерезиденты через клеарстрим заводят деньги непонятного происхождения без фин мониторинга?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:45
pesikot написав: ruvex написав:
В реальности безработица падает в связи с оттоком населения, в следствии "улучшения жизни" от небывалого роста экономики.
Ткните пальцем, в каком именно месте по реверсивной логике рост экономики улучшил комфортность жизни украинца?
А проще - От чего бегут и когда бежать перестанут?
По реверсивной логике, вы - неудачник, который сидит на попе ровно и ничего не хочет делать.
С формальной логики, с чего тогда вам должны улучшить комфорт жизни ?
Имеете острое и непреодолимое желание посабачиться в лучших традициях политической ветки? Увы, подобной возможности не предоставлю. Лучше разберитесь со своей идентичностью.
С неформальной логики, в стране с нормально работающими функциями государства за уплату налогов (когда их не разворовывают) ты и получаешь улучшения в комфортности жизни (образование, медицина, инфраструктура).
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:04
proftpd66 написав:
я 10 раз отказывался от работы там на 45к евро. Налоги 50%, куча всякого говна.
В Германии 14% на доход до 55К. 42% на сумму выше и до 262К.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:13
АндрейМ
Нет, если нет детей, то 44%. Если есть дети и жена работает , то 32 или 38 не помню .
Там идёт ещё страховка. Вместе со страховкой 44%, ты страхуешь всех и радикальный ислам.
Если 5 лет работать, то можно иметь 350евро пожизненно пособие и не платить за коммуналку пожизненно. И после 5 лет , дают ещё 1 год пособие по безработице на 1200евро . Если было от 45 в год .
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:19
Вот тут некоторые товарищи иногда Эрика упоминают.
Так вот имел я неосторожность прочесть пару его книг.
Чтоб не разводить длинную рецензию и не сыпать оценочными суждениями.
Скажу так.
Чувак предлагает прежде чем использовать цифровой звук, научиться сначала записывать его на винил, потом на магнитную ленту и лишь потом переходить на оптические носители.
И это в то время когда актуальны твердотельные и вообще он-лайн.
Как-то так выглядят его советы.
И.. аналитика...
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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