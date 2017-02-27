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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3039304030413042

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 428
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
16
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:04

  ruvex написав:
  escobar написав:Работодатели уезжают.
Экономика растет.
Безработица падает.

Логика свидетелей зрады и апокалипсиса сильно напоминает мне логику женскую...

В реальности безработица падает в связи с оттоком населения, в следствии "улучшения жизни" от небывалого роста экономики.
Ткните пальцем, в каком именно месте по реверсивной логике рост экономики улучшил комфортность жизни украинца?
А проще - От чего бегут и когда бежать перестанут?

По реверсивной логике, вы - неудачник, который сидит на попе ровно и ничего не хочет делать.
С формальной логики, с чего тогда вам должны улучшить комфорт жизни ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:10

  lapay написав:В інші країни, на інші континенти. Глобалізація. Навіщо стріляти - нехай і далі ішачать на олігархів за копійки, чи бухають від безробіття.

Вот, прям, миллионами уезжают на другие континенты, от безвыходности, коррупции, абсолютно некомфортной жизни без правил и законов? И курс фунта также укрепляется от переводов заробитчан в Великобританию для помощи семьям или от размещения ОВГЗ? :shock:

  escobar написав:Работодатели уезжают.
Экономика растет.
Безработица падает.

Логика свидетелей зрады и апокалипсиса сильно напоминает мне логику женскую...

Где и что у Вас растет и падает? Экономика так растет, что казну наполнить не можем? Для Украины рост в 2-3 процента - это не рост, а топтание на месте...в лучшем случае.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:15

  ruvex написав:
  escobar написав:Работодатели уезжают.
Экономика растет.
Безработица падает.

Логика свидетелей зрады и апокалипсиса сильно напоминает мне логику женскую...

В реальности безработица падает в связи с оттоком населения, в следствии "улучшения жизни" от небывалого роста экономики.
Ткните пальцем, в каком именно месте по реверсивной логике рост экономики улучшил комфортность жизни украинца?
А проще - От чего бегут и когда бежать перестанут?


Зачем Вам геморой с кредитами и с всякой ерундой внутри страны?

Если можно тупо привести бабло из загранице? В европе есть кризис жизни, я 10 раз отказывался от работы там на 45к евро. Налоги 50%, куча всякого говна. У нас чувствуешь себя олигархом, налоги 0%. В Германии надо зарабатывать 150к евро в год и чтобы платить 50% налог и платить кучу услуг. Тут в Украине, конечно, не разбежишься, но идет тенденция к лучшему!


Вот с другого форума товароупотребителей:

Дело скорее в расширении/усилении глобализации, усиления мобильности, повышения информированности с**с тружениц.
Вот тут, есть отзыв о девке. Смахивает по манере постов в вк на недалёкую дурочку, полтора года девка за 1000 гривен и с запахом сельди.
Уже мотается в арабские Эмираты, естественно за другие деньги. Постит фоточки в вк оттуда.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 13 гру, 2019 21:16, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:16

  ruvex написав:
  s0v7a написав:
А головне має бути в тому, що пересічного українця за лоха тримають! Чому з прибутку з ОВДП не беруть 18,5 відсотків, які беруть з депозитів пересічних?

ВО
Хай щастить.


Да что там налог. Даже "выплата бонуса от «Минфина» происходит в течение 32 дней после подтверждения депозита."
Тот самый Мюнхгаузен: 32-е мая (с)

и почему мы должны проходить фин мониторинг чтобы купить ОВГЗ,
а нерезиденты через клеарстрим заводят деньги непонятного происхождения без фин мониторинга?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:45

  pesikot написав:
  ruvex написав:В реальности безработица падает в связи с оттоком населения, в следствии "улучшения жизни" от небывалого роста экономики.
Ткните пальцем, в каком именно месте по реверсивной логике рост экономики улучшил комфортность жизни украинца?
А проще - От чего бегут и когда бежать перестанут?

По реверсивной логике, вы - неудачник, который сидит на попе ровно и ничего не хочет делать.
С формальной логики, с чего тогда вам должны улучшить комфорт жизни ?

Имеете острое и непреодолимое желание посабачиться в лучших традициях политической ветки? Увы, подобной возможности не предоставлю. Лучше разберитесь со своей идентичностью.
С неформальной логики, в стране с нормально работающими функциями государства за уплату налогов (когда их не разворовывают) ты и получаешь улучшения в комфортности жизни (образование, медицина, инфраструктура).
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:04

  proftpd66 написав:я 10 раз отказывался от работы там на 45к евро. Налоги 50%, куча всякого говна.

В Германии 14% на доход до 55К. 42% на сумму выше и до 262К.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:13

АндрейМ

Нет, если нет детей, то 44%. Если есть дети и жена работает , то 32 или 38 не помню .

Там идёт ещё страховка. Вместе со страховкой 44%, ты страхуешь всех и радикальный ислам.

Если 5 лет работать, то можно иметь 350евро пожизненно пособие и не платить за коммуналку пожизненно. И после 5 лет , дают ещё 1 год пособие по безработице на 1200евро . Если было от 45 в год .
proftpd66
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