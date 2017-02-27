escobar написав:Работодатели уезжают. Экономика растет. Безработица падает.
Логика свидетелей зрады и апокалипсиса сильно напоминает мне логику женскую...
В реальности безработица падает в связи с оттоком населения, в следствии "улучшения жизни" от небывалого роста экономики. Ткните пальцем, в каком именно месте по реверсивной логике рост экономики улучшил комфортность жизни украинца? А проще - От чего бегут и когда бежать перестанут?
По реверсивной логике, вы - неудачник, который сидит на попе ровно и ничего не хочет делать. С формальной логики, с чего тогда вам должны улучшить комфорт жизни ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
lapay написав:В інші країни, на інші континенти. Глобалізація. Навіщо стріляти - нехай і далі ішачать на олігархів за копійки, чи бухають від безробіття.
Вот, прям, миллионами уезжают на другие континенты, от безвыходности, коррупции, абсолютно некомфортной жизни без правил и законов? И курс фунта также укрепляется от переводов заробитчан в Великобританию для помощи семьям или от размещения ОВГЗ?
escobar написав:Работодатели уезжают. Экономика растет. Безработица падает.
Логика свидетелей зрады и апокалипсиса сильно напоминает мне логику женскую...
Где и что у Вас растет и падает? Экономика так растет, что казну наполнить не можем? Для Украины рост в 2-3 процента - это не рост, а топтание на месте...в лучшем случае.
escobar написав:Работодатели уезжают. Экономика растет. Безработица падает.
Логика свидетелей зрады и апокалипсиса сильно напоминает мне логику женскую...
В реальности безработица падает в связи с оттоком населения, в следствии "улучшения жизни" от небывалого роста экономики. Ткните пальцем, в каком именно месте по реверсивной логике рост экономики улучшил комфортность жизни украинца? А проще - От чего бегут и когда бежать перестанут?
Зачем Вам геморой с кредитами и с всякой ерундой внутри страны?
Если можно тупо привести бабло из загранице? В европе есть кризис жизни, я 10 раз отказывался от работы там на 45к евро. Налоги 50%, куча всякого говна. У нас чувствуешь себя олигархом, налоги 0%. В Германии надо зарабатывать 150к евро в год и чтобы платить 50% налог и платить кучу услуг. Тут в Украине, конечно, не разбежишься, но идет тенденция к лучшему!
Вот с другого форума товароупотребителей:
Дело скорее в расширении/усилении глобализации, усиления мобильности, повышения информированности с**с тружениц. Вот тут, есть отзыв о девке. Смахивает по манере постов в вк на недалёкую дурочку, полтора года девка за 1000 гривен и с запахом сельди. Уже мотается в арабские Эмираты, естественно за другие деньги. Постит фоточки в вк оттуда.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 13 гру, 2019 21:16, всього редагувалось 1 раз.
ruvex написав:В реальности безработица падает в связи с оттоком населения, в следствии "улучшения жизни" от небывалого роста экономики. Ткните пальцем, в каком именно месте по реверсивной логике рост экономики улучшил комфортность жизни украинца? А проще - От чего бегут и когда бежать перестанут?
По реверсивной логике, вы - неудачник, который сидит на попе ровно и ничего не хочет делать. С формальной логики, с чего тогда вам должны улучшить комфорт жизни ?
Имеете острое и непреодолимое желание посабачиться в лучших традициях политической ветки? Увы, подобной возможности не предоставлю. Лучше разберитесь со своей идентичностью. С неформальной логики, в стране с нормально работающими функциями государства за уплату налогов (когда их не разворовывают) ты и получаешь улучшения в комфортности жизни (образование, медицина, инфраструктура).