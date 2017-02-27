Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:15

ruvex написав: escobar написав: Работодатели уезжают.

Экономика растет.

Безработица падает.



Логика свидетелей зрады и апокалипсиса сильно напоминает мне логику женскую... Работодатели уезжают.Экономика растет.Безработица падает.Логика свидетелей зрады и апокалипсиса сильно напоминает мне логику женскую...

В реальности безработица падает в связи с оттоком населения, в следствии "улучшения жизни" от небывалого роста экономики.

Ткните пальцем, в каком именно месте по реверсивной логике рост экономики улучшил комфортность жизни украинца?

А проще - От чего бегут и когда бежать перестанут? В реальности безработица падает в связи с оттоком населения, в следствии "улучшения жизни" от небывалого роста экономики.Ткните пальцем, в каком именно месте по реверсивной логике рост экономики улучшил комфортность жизни украинца?А проще - От чего бегут и когда бежать перестанут?

Дело скорее в расширении/усилении глобализации, усиления мобильности, повышения информированности с**с тружениц.

Вот тут, есть отзыв о девке. Смахивает по манере постов в вк на недалёкую дурочку, полтора года девка за 1000 гривен и с запахом сельди.

Уже мотается в арабские Эмираты, естественно за другие деньги. Постит фоточки в вк оттуда.

Зачем Вам геморой с кредитами и с всякой ерундой внутри страны?Если можно тупо привести бабло из загранице? В европе есть кризис жизни, я 10 раз отказывался от работы там на 45к евро. Налоги 50%, куча всякого говна. У нас чувствуешь себя олигархом, налоги 0%. В Германии надо зарабатывать 150к евро в год и чтобы платить 50% налог и платить кучу услуг. Тут в Украине, конечно, не разбежишься, но идет тенденция к лучшему!Вот с другого форума товароупотребителей: