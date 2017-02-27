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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3040304130423043>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 428
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
16
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:04

  ruvex написав:
  escobar написав:Работодатели уезжают.
Экономика растет.
Безработица падает.

Логика свидетелей зрады и апокалипсиса сильно напоминает мне логику женскую...

В реальности безработица падает в связи с оттоком населения, в следствии "улучшения жизни" от небывалого роста экономики.
Ткните пальцем, в каком именно месте по реверсивной логике рост экономики улучшил комфортность жизни украинца?
А проще - От чего бегут и когда бежать перестанут?

По реверсивной логике, вы - неудачник, который сидит на попе ровно и ничего не хочет делать.
С формальной логики, с чего тогда вам должны улучшить комфорт жизни ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:10

  lapay написав:В інші країни, на інші континенти. Глобалізація. Навіщо стріляти - нехай і далі ішачать на олігархів за копійки, чи бухають від безробіття.

Вот, прям, миллионами уезжают на другие континенты, от безвыходности, коррупции, абсолютно некомфортной жизни без правил и законов? И курс фунта также укрепляется от переводов заробитчан в Великобританию для помощи семьям или от размещения ОВГЗ? :shock:

  escobar написав:Работодатели уезжают.
Экономика растет.
Безработица падает.

Логика свидетелей зрады и апокалипсиса сильно напоминает мне логику женскую...

Где и что у Вас растет и падает? Экономика так растет, что казну наполнить не можем? Для Украины рост в 2-3 процента - это не рост, а топтание на месте...в лучшем случае.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:15

  ruvex написав:
  escobar написав:Работодатели уезжают.
Экономика растет.
Безработица падает.

Логика свидетелей зрады и апокалипсиса сильно напоминает мне логику женскую...

В реальности безработица падает в связи с оттоком населения, в следствии "улучшения жизни" от небывалого роста экономики.
Ткните пальцем, в каком именно месте по реверсивной логике рост экономики улучшил комфортность жизни украинца?
А проще - От чего бегут и когда бежать перестанут?


Зачем Вам геморой с кредитами и с всякой ерундой внутри страны?

Если можно тупо привести бабло из загранице? В европе есть кризис жизни, я 10 раз отказывался от работы там на 45к евро. Налоги 50%, куча всякого говна. У нас чувствуешь себя олигархом, налоги 0%. В Германии надо зарабатывать 150к евро в год и чтобы платить 50% налог и платить кучу услуг. Тут в Украине, конечно, не разбежишься, но идет тенденция к лучшему!


Вот с другого форума товароупотребителей:

Дело скорее в расширении/усилении глобализации, усиления мобильности, повышения информированности с**с тружениц.
Вот тут, есть отзыв о девке. Смахивает по манере постов в вк на недалёкую дурочку, полтора года девка за 1000 гривен и с запахом сельди.
Уже мотается в арабские Эмираты, естественно за другие деньги. Постит фоточки в вк оттуда.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 13 гру, 2019 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:16

  ruvex написав:
  s0v7a написав:
А головне має бути в тому, що пересічного українця за лоха тримають! Чому з прибутку з ОВДП не беруть 18,5 відсотків, які беруть з депозитів пересічних?

ВО
Хай щастить.


Да что там налог. Даже "выплата бонуса от «Минфина» происходит в течение 32 дней после подтверждения депозита."
Тот самый Мюнхгаузен: 32-е мая (с)

и почему мы должны проходить фин мониторинг чтобы купить ОВГЗ,
а нерезиденты через клеарстрим заводят деньги непонятного происхождения без фин мониторинга?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:45

  pesikot написав:
  ruvex написав:В реальности безработица падает в связи с оттоком населения, в следствии "улучшения жизни" от небывалого роста экономики.
Ткните пальцем, в каком именно месте по реверсивной логике рост экономики улучшил комфортность жизни украинца?
А проще - От чего бегут и когда бежать перестанут?

По реверсивной логике, вы - неудачник, который сидит на попе ровно и ничего не хочет делать.
С формальной логики, с чего тогда вам должны улучшить комфорт жизни ?

Имеете острое и непреодолимое желание посабачиться в лучших традициях политической ветки? Увы, подобной возможности не предоставлю. Лучше разберитесь со своей идентичностью.
С неформальной логики, в стране с нормально работающими функциями государства за уплату налогов (когда их не разворовывают) ты и получаешь улучшения в комфортности жизни (образование, медицина, инфраструктура).
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:04

  proftpd66 написав:я 10 раз отказывался от работы там на 45к евро. Налоги 50%, куча всякого говна.

В Германии 14% на доход до 55К. 42% на сумму выше и до 262К.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:13

АндрейМ

Нет, если нет детей, то 44%. Если есть дети и жена работает , то 32 или 38 не помню .

Там идёт ещё страховка. Вместе со страховкой 44%, ты страхуешь всех и радикальный ислам.

Если 5 лет работать, то можно иметь 350евро пожизненно пособие и не платить за коммуналку пожизненно. И после 5 лет , дают ещё 1 год пособие по безработице на 1200евро . Если было от 45 в год .
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот тут некоторые товарищи иногда Эрика упоминают. Того, что Найман.
Так вот имел я неосторожность прочесть пару его книг.
Чтоб не разводить длинную рецензию и не сыпать оценочными суждениями.
Скажу так.
Чувак предлагает прежде чем использовать цифровой звук, научиться сначала записывать его на винил, потом на магнитную ленту и лишь потом переходить на оптические носители.
И это в то время когда актуальны твердотельные и вообще он-лайн.
Как-то так выглядят его советы.
И.. аналитика...
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:23

Эрик

Ну,чтото в этом есть...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  АндрейМ написав:Вот, прям, миллионами уезжают на другие континенты, от безвыходности, коррупции, абсолютно некомфортной жизни без правил и законов?


Опрос показал, что 55 процентов респондентов хотели бы уехать из Германии навсегда или жить в течение длительного времени за границей. Желающие эмигрировать прежде всего надеются найти за рубежом спокойную и размеренную жизнь. Таких социологи насчитали 38 процентов из тех опрошенных, которые готовы эмигрировать.

Кроме того, многие из желающих эмигрировать немцев уверены, что за границей их ждет гораздо лучшее качество жизни, чем в ФРГ. Таких в группе потенциальных мигрантов оказалось 33 процента. Еще 31 процент опрошенных заявили, что надеются найти лучшие погодные условия, чем дома.

Всего в опросе приняли участие 2109 взрослых, отмечают в компании YouGov. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/bolshe-poloviny- ... 32043.html

Не важливи мотиви еміграції. Хоч із Німеччини емігрує менше, ніж з України, але виїжджають кращі з кращіх спеціалістів.
Не можливо втримати своїх громадян силою, якщо люди хочуть, то вони виїдуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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