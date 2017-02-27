escobar написав:Работодатели уезжают. Экономика растет. Безработица падает.
Логика свидетелей зрады и апокалипсиса сильно напоминает мне логику женскую...
В реальности безработица падает в связи с оттоком населения, в следствии "улучшения жизни" от небывалого роста экономики. Ткните пальцем, в каком именно месте по реверсивной логике рост экономики улучшил комфортность жизни украинца? А проще - От чего бегут и когда бежать перестанут?
По реверсивной логике, вы - неудачник, который сидит на попе ровно и ничего не хочет делать. С формальной логики, с чего тогда вам должны улучшить комфорт жизни ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
lapay написав:В інші країни, на інші континенти. Глобалізація. Навіщо стріляти - нехай і далі ішачать на олігархів за копійки, чи бухають від безробіття.
Вот, прям, миллионами уезжают на другие континенты, от безвыходности, коррупции, абсолютно некомфортной жизни без правил и законов? И курс фунта также укрепляется от переводов заробитчан в Великобританию для помощи семьям или от размещения ОВГЗ?
escobar написав:Работодатели уезжают. Экономика растет. Безработица падает.
Логика свидетелей зрады и апокалипсиса сильно напоминает мне логику женскую...
Где и что у Вас растет и падает? Экономика так растет, что казну наполнить не можем? Для Украины рост в 2-3 процента - это не рост, а топтание на месте...в лучшем случае.
escobar написав:Работодатели уезжают. Экономика растет. Безработица падает.
Логика свидетелей зрады и апокалипсиса сильно напоминает мне логику женскую...
В реальности безработица падает в связи с оттоком населения, в следствии "улучшения жизни" от небывалого роста экономики. Ткните пальцем, в каком именно месте по реверсивной логике рост экономики улучшил комфортность жизни украинца? А проще - От чего бегут и когда бежать перестанут?
Зачем Вам геморой с кредитами и с всякой ерундой внутри страны?
Если можно тупо привести бабло из загранице? В европе есть кризис жизни, я 10 раз отказывался от работы там на 45к евро. Налоги 50%, куча всякого говна. У нас чувствуешь себя олигархом, налоги 0%. В Германии надо зарабатывать 150к евро в год и чтобы платить 50% налог и платить кучу услуг. Тут в Украине, конечно, не разбежишься, но идет тенденция к лучшему!
Вот с другого форума товароупотребителей:
Дело скорее в расширении/усилении глобализации, усиления мобильности, повышения информированности с**с тружениц. Вот тут, есть отзыв о девке. Смахивает по манере постов в вк на недалёкую дурочку, полтора года девка за 1000 гривен и с запахом сельди. Уже мотается в арабские Эмираты, естественно за другие деньги. Постит фоточки в вк оттуда.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 13 гру, 2019 21:16, всього редагувалось 1 раз.
ruvex написав:В реальности безработица падает в связи с оттоком населения, в следствии "улучшения жизни" от небывалого роста экономики. Ткните пальцем, в каком именно месте по реверсивной логике рост экономики улучшил комфортность жизни украинца? А проще - От чего бегут и когда бежать перестанут?
По реверсивной логике, вы - неудачник, который сидит на попе ровно и ничего не хочет делать. С формальной логики, с чего тогда вам должны улучшить комфорт жизни ?
Имеете острое и непреодолимое желание посабачиться в лучших традициях политической ветки? Увы, подобной возможности не предоставлю. Лучше разберитесь со своей идентичностью. С неформальной логики, в стране с нормально работающими функциями государства за уплату налогов (когда их не разворовывают) ты и получаешь улучшения в комфортности жизни (образование, медицина, инфраструктура).
Вот тут некоторые товарищи иногда Эрика упоминают. Того, что Найман. Так вот имел я неосторожность прочесть пару его книг. Чтоб не разводить длинную рецензию и не сыпать оценочными суждениями. Скажу так. Чувак предлагает прежде чем использовать цифровой звук, научиться сначала записывать его на винил, потом на магнитную ленту и лишь потом переходить на оптические носители. И это в то время когда актуальны твердотельные и вообще он-лайн. Как-то так выглядят его советы. И.. аналитика...
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
АндрейМ написав:Вот, прям, миллионами уезжают на другие континенты, от безвыходности, коррупции, абсолютно некомфортной жизни без правил и законов?
Опрос показал, что 55 процентов респондентов хотели бы уехать из Германии навсегда или жить в течение длительного времени за границей. Желающие эмигрировать прежде всего надеются найти за рубежом спокойную и размеренную жизнь. Таких социологи насчитали 38 процентов из тех опрошенных, которые готовы эмигрировать.
Кроме того, многие из желающих эмигрировать немцев уверены, что за границей их ждет гораздо лучшее качество жизни, чем в ФРГ. Таких в группе потенциальных мигрантов оказалось 33 процента. Еще 31 процент опрошенных заявили, что надеются найти лучшие погодные условия, чем дома.