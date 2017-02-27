Звездопад Геминиды станет одним из наимощнейших звездопадов в уходящем 2019 году. По данным метеорологов ресурса AccuWeather, уникальное природное явление украинцы смогут увидеть уже в ночь с 13 на 14 декабря. Уникальность этого явления заключается в том, что Геминиды производят огромное количество метеоров, при этом они яркие и разноцветные - не только белого, но и желтого, синего, красного и зеленого цвета. Специалисты советуют наблюдать за звездопадом после наступления полуночи. Жителям крупных городов специалисты рекомендуют отъехать на 30-40 километров за черту города, поскольку яркое ночное освещение мегаполисов может помешать зрелищу.
edvardd написав:Звездопад Геминиды станет одним из наимощнейших звездопадов в уходящем 2019 году. По данным метеорологов ресурса AccuWeather, уникальное природное явление украинцы смогут увидеть уже в ночь с 13 на 14 декабря. Уникальность этого явления заключается в том, что Геминиды производят огромное количество метеоров, при этом они яркие и разноцветные - не только белого, но и желтого, синего, красного и зеленого цвета. Специалисты советуют наблюдать за звездопадом после наступления полуночи. Жителям крупных городов специалисты рекомендуют отъехать на 30-40 километров за черту города, поскольку яркое ночное освещение мегаполисов может помешать зрелищу.
Если бы это был звездопад кешбеков, вся банковская ветка подтянулась бы.
АндрейМ написав:Уезжают как раз не лишние люди, а те, кто нужен Украине, и эта наша трагедия.
Виїзжають різні, і кваліфіковані спеціалісти, і різнороби. Завдяки цьому збільшилась зарплата і зменшилось безробіття для тих, хто залишився. Такі процеси були і є в усіх наших західних сусідів. Тут нічого не можна зробити, тільки поступово вирівнювати зарплати і рівень життя, і навіть це не допоможе.
Дурь пишешь! Безработица не уменьшается, а растет с эмиграцией! И это никакой не парадокс, это принцип разделения труда! Чем меньше людей занято в экономике, тем меньше среди них будет набора специальностей, и тем менее сложный и ценный продукт они создадут! Что в свою очередь простимулирует дальнейший отток рабочей силы, и так по круговой поруке.
За последние 5 лет количество занятых снизилось с 17,2 млн до 15,7 млн, а безработных - с 1,8 млн до 1,5 млн.
Так где здесь твоя логика о том, что уехавшие освободили места для бывших безработных?
И на войну ты это не спишешь - тренд долгосрочный, а эффект - перманентный.
За последние 10 лет количество занятых снизилось с 18,4 млн до 15,7 млн, а безработных - с 1,9 млн до 1,5 млн.
За последние 15 лет - с 18,7 млн до 15,7 млн, а безработных - с 1,9 млн до 1,5 млн...
zРадио написав:Так где здесь твоя логика о том, что уехавшие освободили места для бывших безработных?
Офіційно зареєстрованих безробітних в 2015 460 тис, в 2018 341 тис., зараз 287 тис. Людям стало легше знайти роботу. Можеш порівняти цей показник в 2004 975 тис., і в 2008 596 тис., коли був економічний під'ьом, і ніхто не триндів про мільйони заробітчан.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Так где здесь твоя логика о том, что уехавшие освободили места для бывших безработных?
Офіційно зареєстрованих безробітних в 2015 460 тис, в 2018 341 тис., зараз 287 тис. Людям стало легше знайти роботу. Можеш порівняти цей показник в 2004 975 тис., і в 2008 596 тис., коли був економічний під'ьом, і ніхто не триндів про мільйони заробітчан.
Тебе не нужен показатель "официально зарегистрированные безработные" - не манипулируй. Тебе нужен показатель "безработные среди экономически активных".
В бородатые годы дольше платили пособие, плюс меньше наказывали за неофициальное оформление. Вот тебе и весь трюк!
Прогнозы , делаем смелые прогнозы господа. Юрия_61 попрошу от такого прогноз а отказаться . Если не буде черного или еще какого лебедя то на светит 22-24?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
zРадио написав:Тебе не нужен показатель "официально зарегистрированные безработные" - не манипулируй. Тебе нужен показатель "безработные среди экономически активных".
Мені треба ті мільйони заробітчан, про які так всі триндять. Де вони? Покажи на цифрах, що це хоч якось на щось вплинуло, бо навіть на явці на виборах це не позначилось. Єдине - зросли перекази з-за кордону. Все.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Сибарит написав:Даже в войнах есть определенные правила. У нас сейчас тенденция на укрепление столь сильна, что без запрещенного оружия ее не одолеть. Ну и перед тем, как ввязываться в войну, желательно оценить свои силы...
ЗЫ Конкуренцию в производстве сыра проиграли не сейчас и не по причине дорогой валюты. Сыр нужно уметь делать. Я наши не покупаю уже больше 10 лет.
Ну для начала надо понять цели войны. Тогда проще оценить результаты/ потраченые ресурсы.
А конкуренцию мы проиграли не только в сырах. Какой же из этого вывод и какое - следствие?
Уже неоднократно озвучивалось - "деньги (cыроварни в данном случае) не у тех людей". Следствие - неминуемое перераспределение в пользу "тех" в условиях свободного рынка. Ну или нынешние владельцы станут "теми" - то есть эффективными менеджерами и специалистами сырного дела. Думаю, процентов 20, не больше)
У кого были/есть в основном украинские сыроварни? У специалистов/любителей этого производства? Нет. У тех, кто отжал/вложил БАБЛО. Рентабельность "бизнеса" базировались в основном на мизерной оплате труда и дешевом сырье, да низкой цене готовой продукции, которую было возможно держать по причине первых двух факторов.
Теперь лавочка прикрывается, и это очень хорошо. Другого - рыночного - пути просто нет. Правда, конечно, есть другой путь - при котором сыры будут продаваться хорошо, но он вряд ли устроит нынешних владельцев сыроварен. Так что пусть владельцы радуются, что их "бизнес" хоть не национализировали, а владельцев не отправили на воды. Желтые, разумеется
Востаннє редагувалось Навуходоносор в П'ят 13 гру, 2019 23:43, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
edvardd написав:Звездопад Геминиды станет одним из наимощнейших звездопадов в уходящем 2019 году. По данным метеорологов ресурса AccuWeather, уникальное природное явление украинцы смогут увидеть уже в ночь с 13 на 14 декабря. Уникальность этого явления заключается в том, что Геминиды производят огромное количество метеоров, при этом они яркие и разноцветные - не только белого, но и желтого, синего, красного и зеленого цвета. Специалисты советуют наблюдать за звездопадом после наступления полуночи. Жителям крупных городов специалисты рекомендуют отъехать на 30-40 километров за черту города, поскольку яркое ночное освещение мегаполисов может помешать зрелищу.
Был за городом. Пасмурно(
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну