Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:46

lapay написав: АндрейМ написав: Уезжают как раз не лишние люди, а те, кто нужен Украине, и эта наша трагедия. Уезжают как раз не лишние люди, а те, кто нужен Украине, и эта наша трагедия.

Виїзжають різні, і кваліфіковані спеціалісти, і різнороби. Завдяки цьому збільшилась зарплата і зменшилось безробіття для тих, хто залишився. Такі процеси були і є в усіх наших західних сусідів.

Тут нічого не можна зробити, тільки поступово вирівнювати зарплати і рівень життя, і навіть це не допоможе. Виїзжають різні, і кваліфіковані спеціалісти, і різнороби. Завдяки цьому збільшилась зарплата і зменшилось безробіття для тих, хто залишився. Такі процеси були і є в усіх наших західних сусідів.Тут нічого не можна зробити, тільки поступово вирівнювати зарплати і рівень життя, і навіть це не допоможе.

Дурь пишешь! Безработица не уменьшается, а растет с эмиграцией! И это никакой не парадокс, это принцип разделения труда! Чем меньше людей занято в экономике, тем меньше среди них будет набора специальностей, и тем менее сложный и ценный продукт они создадут! Что в свою очередь простимулирует дальнейший отток рабочей силы, и так по круговой поруке.За последние 5 лет количество занятых снизилось с 17,2 млн до 15,7 млн, а безработных - с 1,8 млн до 1,5 млн.Так где здесь твоя логика о том, что уехавшие освободили места для бывших безработных?И на войну ты это не спишешь - тренд долгосрочный, а эффект - перманентный.За последние 10 лет количество занятых снизилось с 18,4 млн до 15,7 млн, а безработных - с 1,9 млн до 1,5 млн.За последние 15 лет - с 18,7 млн до 15,7 млн, а безработных - с 1,9 млн до 1,5 млн...