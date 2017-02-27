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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3041304230433044

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 428
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
16
23.00 - 23.24
5%
21
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 00:33

  proftpd66 написав:Если можно тупо привести бабло из загранице? В европе есть кризис жизни, я 10 раз отказывался от работы там на 45к евро. Налоги 50%, куча всякого говна. У нас чувствуешь себя олигархом, налоги 0%. В Германии надо зарабатывать 150к евро в год и чтобы платить 50% налог и платить кучу услуг. Тут в Украине, конечно, не разбежишься, но идет тенденция к лучшему!

В Германии если зарабатывать меньше 1000 ойро в месяц, вообще, никаких налогов.
В Польше подоходный 18, на пенсию 19.5, у нас подоходный 19.5, на пенсию 22! При этом никакой отдачи от государства - медицины нет, бесплатной так точно, и с платной проблема, кидалово на каждом шагу, люди умирают под больницами, пенсия 2 копейки (12-25% от средней зарплаты, в Польше 40-60), и правительство открыто признается молодежи, что скоро и на это рассчитывать зась, защиты тоже никакой (чего стоит только история с харьковским ментом на угнанной в Киеве машине). Только по 10 квартир судьям и прокурорам за наш счет.
hxbbgaf
 
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