proftpd66 написав:Если можно тупо привести бабло из загранице? В европе есть кризис жизни, я 10 раз отказывался от работы там на 45к евро. Налоги 50%, куча всякого говна. У нас чувствуешь себя олигархом, налоги 0%. В Германии надо зарабатывать 150к евро в год и чтобы платить 50% налог и платить кучу услуг. Тут в Украине, конечно, не разбежишься, но идет тенденция к лучшему!
В Германии если зарабатывать меньше 1000 ойро в месяц, вообще, никаких налогов.
В Польше подоходный 18, на пенсию 19.5, у нас подоходный 19.5, на пенсию 22! При этом никакой отдачи от государства - медицины нет, бесплатной так точно, и с платной проблема, кидалово на каждом шагу, люди умирают под больницами, пенсия 2 копейки (12-25% от средней зарплаты, в Польше 40-60), и правительство открыто признается молодежи, что скоро и на это рассчитывать зась, защиты тоже никакой (чего стоит только история с харьковским ментом на угнанной в Киеве машине). Только по 10 квартир судьям и прокурорам за наш счет.