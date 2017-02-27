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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3041304230433044>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 429
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
16
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Так где здесь твоя логика о том, что уехавшие освободили места для бывших безработных?

Офіційно зареєстрованих безробітних в 2015 460 тис, в 2018 341 тис., зараз 287 тис. Людям стало легше знайти роботу. Можеш порівняти цей показник в 2004 975 тис., і в 2008 596 тис., коли був економічний під'ьом, і ніхто не триндів про мільйони заробітчан.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:04

  lapay написав:
  zРадио написав:Так где здесь твоя логика о том, что уехавшие освободили места для бывших безработных?

Офіційно зареєстрованих безробітних в 2015 460 тис, в 2018 341 тис., зараз 287 тис. Людям стало легше знайти роботу. Можеш порівняти цей показник в 2004 975 тис., і в 2008 596 тис., коли був економічний під'ьом, і ніхто не триндів про мільйони заробітчан.


Тебе не нужен показатель "официально зарегистрированные безработные" - не манипулируй. Тебе нужен показатель "безработные среди экономически активных".

В бородатые годы дольше платили пособие, плюс меньше наказывали за неофициальное оформление. Вот тебе и весь трюк!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прогнозы , делаем смелые прогнозы господа. Юрия_61 попрошу от такого прогноз а отказаться :-) . Если не буде черного или еще какого лебедя то на светит 22-24?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Тебе не нужен показатель "официально зарегистрированные безработные" - не манипулируй. Тебе нужен показатель "безработные среди экономически активных".

Мені треба ті мільйони заробітчан, про які так всі триндять. Де вони? Покажи на цифрах, що це хоч якось на щось вплинуло, бо навіть на явці на виборах це не позначилось. Єдине - зросли перекази з-за кордону. Все.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:30

  lrs7719 написав:
  Сибарит написав:Даже в войнах есть определенные правила. У нас сейчас тенденция на укрепление столь сильна, что без запрещенного оружия ее не одолеть.
Ну и перед тем, как ввязываться в войну, желательно оценить свои силы...

ЗЫ Конкуренцию в производстве сыра проиграли не сейчас и не по причине дорогой валюты. Сыр нужно уметь делать. Я наши не покупаю уже больше 10 лет.


Ну для начала надо понять цели войны. Тогда проще оценить результаты/ потраченые ресурсы.

А конкуренцию мы проиграли не только в сырах. Какой же из этого вывод и какое - следствие?

Уже неоднократно озвучивалось - "деньги (cыроварни в данном случае) не у тех людей".
Следствие - неминуемое перераспределение в пользу "тех" в условиях свободного рынка.
Ну или нынешние владельцы станут "теми" - то есть эффективными менеджерами и специалистами сырного дела. Думаю, процентов 20, не больше)

У кого были/есть в основном украинские сыроварни? У специалистов/любителей этого производства? Нет. У тех, кто отжал/вложил БАБЛО. Рентабельность "бизнеса" базировались в основном на мизерной оплате труда и дешевом сырье, да низкой цене готовой продукции, которую было возможно держать по причине первых двух факторов.

Теперь лавочка прикрывается, и это очень хорошо.
Другого - рыночного - пути просто нет. Правда, конечно, есть другой путь - при котором сыры будут продаваться хорошо, но он вряд ли устроит нынешних владельцев сыроварен. Так что пусть владельцы радуются, что их "бизнес" хоть не национализировали, а владельцев не отправили на воды. Желтые, разумеется :?
Востаннє редагувалось Навуходоносор в П'ят 13 гру, 2019 23:43, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:41

  edvardd написав:Звездопад Геминиды станет одним из наимощнейших звездопадов в уходящем 2019 году. По данным метеорологов ресурса AccuWeather, уникальное природное явление украинцы смогут увидеть уже в ночь с 13 на 14 декабря.
Уникальность этого явления заключается в том, что Геминиды производят огромное количество метеоров, при этом они яркие и разноцветные - не только белого, но и желтого, синего, красного и зеленого цвета.
Специалисты советуют наблюдать за звездопадом после наступления полуночи. Жителям крупных городов специалисты рекомендуют отъехать на 30-40 километров за черту города, поскольку яркое ночное освещение мегаполисов может помешать зрелищу.

Был за городом. Пасмурно(
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 00:32

  lapay написав:
  zРадио написав:Тебе не нужен показатель "официально зарегистрированные безработные" - не манипулируй. Тебе нужен показатель "безработные среди экономически активных".

Мені треба ті мільйони заробітчан, про які так всі триндять. Де вони? Покажи на цифрах, що це хоч якось на щось вплинуло, бо навіть на явці на виборах це не позначилось. Єдине - зросли перекази з-за кордону. Все.


Я ж показал - смотри выше динамику работающего внутри страны населения.

Но если тебе этого мало, бери натуральные показатели производства - ВВП не очень подходит из-за волатильности цен на продукты нашего экспорта, а вот количественная динамика - то, что нужно.

Промышленное производство за последние 5 лет минус 9,2%, за последние 10 лет - минус 24,8%.

Что растет, так это с/х. И оно, действительно, способно расти в условиях депопуляции - неделю назад выкладывал данные по потребности людского труда, там мизер.

https://index.minfin.com.ua/economy/ind ... rial/2019/
viewtopic.php?p=4811365#p4811365
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 14 гру, 2019 00:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 08:28

  hxbbgaf написав:
  proftpd66 написав:Если можно тупо привести бабло из загранице? В европе есть кризис жизни, я 10 раз отказывался от работы там на 45к евро. Налоги 50%, куча всякого говна. У нас чувствуешь себя олигархом, налоги 0%. В Германии надо зарабатывать 150к евро в год и чтобы платить 50% налог и платить кучу услуг. Тут в Украине, конечно, не разбежишься, но идет тенденция к лучшему!

В Германии если зарабатывать меньше 1000 ойро в месяц, вообще, никаких налогов.
В Польше подоходный 18, на пенсию 19.5, у нас подоходный 19.5, на пенсию 22! При этом никакой отдачи от государства - медицины нет, бесплатной так точно, и с платной проблема, кидалово на каждом шагу, люди умирают под больницами, пенсия 2 копейки (12-25% от средней зарплаты, в Польше 40-60), и правительство открыто признается молодежи, что скоро и на это рассчитывать зась, защиты тоже никакой (чего стоит только история с харьковским ментом на угнанной в Киеве машине). Только по 10 квартир судьям и прокурорам за наш счет.

Не забудьте ще ціни на комуналку, медстрахівку і т.п.
Чому Вас так тягне мінімалки порівнювати. 1000 ойро в Німцях без власного житла - бомж....
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 09:44

  Навуходоносор написав:
  edvardd написав:Звездопад Геминиды станет одним из наимощнейших звездопадов в уходящем 2019 году. По данным метеорологов ресурса AccuWeather, уникальное природное явление украинцы смогут увидеть уже в ночь с 13 на 14 декабря.
Уникальность этого явления заключается в том, что Геминиды производят огромное количество метеоров, при этом они яркие и разноцветные - не только белого, но и желтого, синего, красного и зеленого цвета.
Специалисты советуют наблюдать за звездопадом после наступления полуночи. Жителям крупных городов специалисты рекомендуют отъехать на 30-40 километров за черту города, поскольку яркое ночное освещение мегаполисов может помешать зрелищу.

Был за городом. Пасмурно(

а какое звёздное небо на даче :!: я даже или спутник видел или МКС...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 09:51

  lapay написав:
  zРадио написав:Так где здесь твоя логика о том, что уехавшие освободили места для бывших безработных?

Офіційно зареєстрованих безробітних в 2015 460 тис, в 2018 341 тис., зараз 287 тис. Людям стало легше знайти роботу. Можеш порівняти цей показник в 2004 975 тис., і в 2008 596 тис., коли був економічний під'ьом, і ніхто не триндів про мільйони заробітчан.

Простейший пример для "логики": Если за кордон уедет 1 высококвалифицированный экскаваторщик, то это создаст рабочие места для 5-10 бывших безработных землекопов вручную. Соответственно и снижение безработицы :D
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