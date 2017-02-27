Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:30

lrs7719 написав: Сибарит написав: Даже в войнах есть определенные правила. У нас сейчас тенденция на укрепление столь сильна, что без запрещенного оружия ее не одолеть.

Ну и перед тем, как ввязываться в войну, желательно оценить свои силы...



ЗЫ Конкуренцию в производстве сыра проиграли не сейчас и не по причине дорогой валюты. Сыр нужно уметь делать. Я наши не покупаю уже больше 10 лет. Даже в войнах есть определенные правила. У нас сейчас тенденция на укрепление столь сильна, что без запрещенного оружия ее не одолеть.Ну и перед тем, как ввязываться в войну, желательно оценить свои силы...ЗЫ Конкуренцию в производстве сыра проиграли не сейчас и не по причине дорогой валюты. Сыр нужно уметь делать. Я наши не покупаю уже больше 10 лет.



Ну для начала надо понять цели войны. Тогда проще оценить результаты/ потраченые ресурсы.



А конкуренцию мы проиграли не только в сырах. Какой же из этого вывод и какое - следствие? Ну для начала надо понять цели войны. Тогда проще оценить результаты/ потраченые ресурсы.А конкуренцию мы проиграли не только в сырах. Какой же из этого вывод и какое - следствие?

Уже неоднократно озвучивалось - "деньги (cыроварни в данном случае) не у тех людей".Следствие - неминуемое перераспределение в пользу "тех" в условиях свободного рынка.Ну или нынешние владельцы станут "теми" - то есть эффективными менеджерами и специалистами сырного дела. Думаю, процентов 20, не больше)У кого были/есть в основном украинские сыроварни? У специалистов/любителей этого производства? Нет. У тех, кто отжал/вложил БАБЛО. Рентабельность "бизнеса" базировались в основном на мизерной оплате труда и дешевом сырье, да низкой цене готовой продукции, которую было возможно держать по причине первых двух факторов.Теперь лавочка прикрывается, и это очень хорошо.Другого - рыночного - пути просто нет. Правда, конечно, есть другой путь - при котором сыры будут продаваться хорошо, но он вряд ли устроит нынешних владельцев сыроварен. Так что пусть владельцы радуются, что их "бизнес" хоть не национализировали, а владельцев не отправили на воды. Желтые, разумеется