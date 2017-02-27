Libo написав:lapay написав:Опрос показал, что 55 процентов респондентов хотели бы уехать из Германии навсегда или жить в течение длительного времени за границей. Желающие эмигрировать прежде всего надеются найти за рубежом спокойную и размеренную жизнь.
Не важливи мотиви еміграції. Хоч із Німеччини емігрує менше, ніж з України, але виїжджають кращі з кращіх спеціалістів.
Не можливо втримати своїх громадян силою, якщо люди хочуть, то вони виїдуть.
Общаюсь с немцами в Америке. Для немецкого врача, профессора или ученого это высший пилотаж найти работу в США и свалить из Германии. Почетно, престижно, фартово, денежно.
Но это пока сейчас.
А на дворе стоит закат глобализации. Грядет новая национализация. Как будет потом покажет время и содержание новой эпохи. Может всем снова станет хорошо у себя дома.
Даже я - странствующий офицер, да еще с подорожной по казённой надобности - строю себе гнездо-поместье у себя на родине ...
в своё время общался с москалём у которого в друзьях был отставной ЦРУшник, так тот вил гнёздышко в латинской америке, и скупал золото...
как то прихватило сердце в Мюнхене, повели к семейному врачу, тот один и медсестра, сделал кардиограмму - не то, сделал рентген- сказал позвоночник, провёл сеанс мануальной терапии и поставил блокаду, ну и пилюль выписал, я офигел...