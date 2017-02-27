АндрейМ написав:Вот, прям, миллионами уезжают на другие континенты, от безвыходности, коррупции, абсолютно некомфортной жизни без правил и законов?
Опрос показал, что 55 процентов респондентов хотели бы уехать из Германии навсегда или жить в течение длительного времени за границей. Желающие эмигрировать прежде всего надеются найти за рубежом спокойную и размеренную жизнь.
Не важливи мотиви еміграції. Хоч із Німеччини емігрує менше, ніж з України, але виїжджають кращі з кращіх спеціалістів. Не можливо втримати своїх громадян силою, якщо люди хочуть, то вони виїдуть.
Общаюсь с немцами в Америке. Для немецкого врача, профессора или ученого это высший пилотаж найти работу в США и свалить из Германии. Почетно, престижно, фартово, денежно. Но это пока сейчас. А на дворе стоит закат глобализации. Грядет новая национализация. Как будет потом покажет время и содержание новой эпохи. Может всем снова станет хорошо у себя дома. Даже я - странствующий офицер, да еще с подорожной по казённой надобности - строю себе гнездо-поместье у себя на родине ...
в своё время общался с москалём у которого в друзьях был отставной ЦРУшник, так тот вил гнёздышко в латинской америке, и скупал золото... как то прихватило сердце в Мюнхене, повели к семейному врачу, тот один и медсестра, сделал кардиограмму - не то, сделал рентген- сказал позвоночник, провёл сеанс мануальной терапии и поставил блокаду, ну и пилюль выписал, я офигел...
freeze написав:Потому что на сегодня это им выгодно.
... ну от, а потім ображаються, що їх хочуть "легалізувати"/заставити сплачувати податки по-чесному/по закону!
freeze написав:Люди уже думаю достаточно заработали себе на пассивный доход
... тобто, будуть "зістрибувати" з свого бізнесу?(сумніваюсь)
freeze написав:а вот что вы будете делать через год. Кроме мыслей двинуть на клубнику в Польшу есть что-то еще ?
- є. ... а Ви, що будете робити з своїм бізнесом? - по - чесному/чи в тінь? ... бо, навряд, чи кинете його......
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:... а Ви, що будете робити з своїм бізнесом? - по - чесному/чи в тінь?
План бизнеса разработан, но не может быть раскрыт публично, это моё личное ноу-хау. Года два назад прочел в одной бухгалтерской статейке одну мысль, такой себе бэкдор в системе, автор тогда сам не понял, что написал, вот похоже пригодится. Особо ничего не меняется в бизнесе, вводится только одна лишняя цепочка да придется минут по 15 в день дополнительно потратить. Ближе к дате подам запрос в ДФС на индивидуальную налоговую консультацию, чтоб был легальный мандат, я уже прикинул как сформулировать, чтобы они не поняли, что реально мне надо. Тему не запалю ни под каким видом, даже не спрашивайте. Я всегда работал по-честному, когда в большей степени, когда в чуть меньшей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze - палити тему не потрібно! ... питання було - легально, чи тінь.... - Ви вибрали "хитру легальність" - молодці!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!