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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3041304230433044

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 430
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
17
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 09:53

  Libo написав:
  lapay написав:
  АндрейМ написав:Вот, прям, миллионами уезжают на другие континенты, от безвыходности, коррупции, абсолютно некомфортной жизни без правил и законов?


Опрос показал, что 55 процентов респондентов хотели бы уехать из Германии навсегда или жить в течение длительного времени за границей. Желающие эмигрировать прежде всего надеются найти за рубежом спокойную и размеренную жизнь.


Не важливи мотиви еміграції. Хоч із Німеччини емігрує менше, ніж з України, але виїжджають кращі з кращіх спеціалістів.
Не можливо втримати своїх громадян силою, якщо люди хочуть, то вони виїдуть.


Общаюсь с немцами в Америке. Для немецкого врача, профессора или ученого это высший пилотаж найти работу в США и свалить из Германии. Почетно, престижно, фартово, денежно.
Но это пока сейчас.
А на дворе стоит закат глобализации. Грядет новая национализация. Как будет потом покажет время и содержание новой эпохи. Может всем снова станет хорошо у себя дома.
Даже я - странствующий офицер, да еще с подорожной по казённой надобности - строю себе гнездо-поместье у себя на родине ... 8)

в своё время общался с москалём у которого в друзьях был отставной ЦРУшник, так тот вил гнёздышко в латинской америке, и скупал золото...
как то прихватило сердце в Мюнхене, повели к семейному врачу, тот один и медсестра, сделал кардиограмму - не то, сделал рентген- сказал позвоночник, провёл сеанс мануальной терапии и поставил блокаду, ну и пилюль выписал, я офигел...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:37

  Долярчик написав:ЧОМУ більшість ФОПів на Хмельницькому ринку стоять на 1 групі/категорії, торгуючи на гурт з контейнерів???


Потому что на сегодня это им выгодно.

  Долярчик написав:НЕ переймаються, що через рік, потрібно мати на все СПРАВЖНІ документи, а не як зараз...


Крепкие нервы.

  Долярчик написав:...а потім, саме вони будуть стогнати, що Зе хоче ЇХ зробити разом!!!


Люди уже думаю достаточно заработали себе на пассивный доход, а вот что вы будете делать через год. Кроме мыслей двинуть на клубнику в Польшу есть что-то еще ? Они сделали вас разом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:09

... жити по-чесному!)))

  freeze написав:Потому что на сегодня это им выгодно.

... ну от, а потім ображаються, що їх хочуть "легалізувати"/заставити сплачувати податки по-чесному/по закону!
  freeze написав:Люди уже думаю достаточно заработали себе на пассивный доход

... тобто, будуть "зістрибувати" з свого бізнесу?(сумніваюсь)
  freeze написав:а вот что вы будете делать через год. Кроме мыслей двинуть на клубнику в Польшу есть что-то еще ?

- є.
... а Ви, що будете робити з своїм бізнесом?
- по - чесному/чи в тінь?
... бо, навряд, чи кинете його......
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:23

  Долярчик написав:... а Ви, що будете робити з своїм бізнесом?
- по - чесному/чи в тінь?


План бизнеса разработан, но не может быть раскрыт публично, это моё личное ноу-хау. Года два назад прочел в одной бухгалтерской статейке одну мысль, такой себе бэкдор в системе, автор тогда сам не понял, что написал, вот похоже пригодится. Особо ничего не меняется в бизнесе, вводится только одна лишняя цепочка да придется минут по 15 в день дополнительно потратить. Ближе к дате подам запрос в ДФС на индивидуальную налоговую консультацию, чтоб был легальный мандат, я уже прикинул как сформулировать, чтобы они не поняли, что реально мне надо. Тему не запалю ни под каким видом, даже не спрашивайте.
Я всегда работал по-честному, когда в большей степени, когда в чуть меньшей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:30

freeze
- палити тему не потрібно! :D
... питання було - легально, чи тінь....
- Ви вибрали "хитру легальність" - молодці! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:37

  hxbbgaf написав:
  Alex2006 написав:hxbbgaf'а кто-то видел недавно? А то я переживаю, все молчит и не отвечает... Так кто в итоге, как обычно, оказался прав?

От как увидишь "гораздо ниже 25", так будешь вешать медали.

А теперь уже можно?)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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