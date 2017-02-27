Додано: Суб 14 гру, 2019 11:23

Долярчик написав: ... а Ви, що будете робити з своїм бізнесом?

- по - чесному/чи в тінь? ... а Ви, що будете робити з своїм бізнесом?- по - чесному/чи в тінь?

План бизнеса разработан, но не может быть раскрыт публично, это моё личное ноу-хау. Года два назад прочел в одной бухгалтерской статейке одну мысль, такой себе бэкдор в системе, автор тогда сам не понял, что написал, вот похоже пригодится. Особо ничего не меняется в бизнесе, вводится только одна лишняя цепочка да придется минут по 15 в день дополнительно потратить. Ближе к дате подам запрос в ДФС на индивидуальную налоговую консультацию, чтоб был легальный мандат, я уже прикинул как сформулировать, чтобы они не поняли, что реально мне надо. Тему не запалю ни под каким видом, даже не спрашивайте.Я всегда работал по-честному, когда в большей степени, когда в чуть меньшей.