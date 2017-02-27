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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3042304330443045>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 430
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
17
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:37

  Долярчик написав:ЧОМУ більшість ФОПів на Хмельницькому ринку стоять на 1 групі/категорії, торгуючи на гурт з контейнерів???


Потому что на сегодня это им выгодно.

  Долярчик написав:НЕ переймаються, що через рік, потрібно мати на все СПРАВЖНІ документи, а не як зараз...


Крепкие нервы.

  Долярчик написав:...а потім, саме вони будуть стогнати, що Зе хоче ЇХ зробити разом!!!


Люди уже думаю достаточно заработали себе на пассивный доход, а вот что вы будете делать через год. Кроме мыслей двинуть на клубнику в Польшу есть что-то еще ? Они сделали вас разом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:09

... жити по-чесному!)))

  freeze написав:Потому что на сегодня это им выгодно.

... ну от, а потім ображаються, що їх хочуть "легалізувати"/заставити сплачувати податки по-чесному/по закону!
  freeze написав:Люди уже думаю достаточно заработали себе на пассивный доход

... тобто, будуть "зістрибувати" з свого бізнесу?(сумніваюсь)
  freeze написав:а вот что вы будете делать через год. Кроме мыслей двинуть на клубнику в Польшу есть что-то еще ?

- є.
... а Ви, що будете робити з своїм бізнесом?
- по - чесному/чи в тінь?
... бо, навряд, чи кинете його......
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:23

  Долярчик написав:... а Ви, що будете робити з своїм бізнесом?
- по - чесному/чи в тінь?


План бизнеса разработан, но не может быть раскрыт публично, это моё личное ноу-хау. Года два назад прочел в одной бухгалтерской статейке одну мысль, такой себе бэкдор в системе, автор тогда сам не понял, что написал, вот похоже пригодится. Особо ничего не меняется в бизнесе, вводится только одна лишняя цепочка да придется минут по 15 в день дополнительно потратить. Ближе к дате подам запрос в ДФС на индивидуальную налоговую консультацию, чтоб был легальный мандат, я уже прикинул как сформулировать, чтобы они не поняли, что реально мне надо. Тему не запалю ни под каким видом, даже не спрашивайте.
Я всегда работал по-честному, когда в большей степени, когда в чуть меньшей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:30

freeze
- палити тему не потрібно! :D
... питання було - легально, чи тінь....
- Ви вибрали "хитру легальність" - молодці! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:37

  hxbbgaf написав:
  Alex2006 написав:hxbbgaf'а кто-то видел недавно? А то я переживаю, все молчит и не отвечает... Так кто в итоге, как обычно, оказался прав?

От как увидишь "гораздо ниже 25", так будешь вешать медали.

А теперь уже можно?)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 12:26

Вот вы не отказываетесь верить вашему шляхетному украинцу Libo, так поверьте хитрым и ушлым гордонам. Посмотрите первые две с половиной минуты и переосмыслите ваши мифы о парижах … :roll:
Парижи хороши, когда ты приезжаешь туда только на недельку - посмотреть, развеяться, поесть жаб с лобстерами, побухать, беззаботно погулять, позажигать, прогулять свой бюджет, чпокнуться, :oops: чтобы еще раз убедиться, что наши куда слаще и искуснее в этом важном деле, купить им по флакону местного парфума, сесть в самолет и вернуться домой...
Я, как и Гордон, тоже горжусь, что живу в прекрасном городе Киеве. :oops:

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 12:37

Соединенные Штаты располагают технологией, позволяющей транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час, заявил в ноябре генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, выступая в вашингтонском кампусе Хиллсдейлского колледжа.
«Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не является развитием [уже существующих технологий], чтобы доставить любого человека из любого места на планете Земля в любое другое место менее чем за час», — сказал бывший командующий.
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 12:42

... отак і живемо.....

... та тут НІХТО НІКОМУ НЕ ХОЧЕ ВІРИТИ!!! - ні Алексу2006, ні Лібо....
...ні Долярчику...
  Долярчик написав:.... і дійсно, я цього року влучно зайшов на гривнедепо навесні/влітку..... (хоч це ще зарано так казати, поки не прийде знову весна/літо)
- а от тутешні "гуру", тільки зараз метушаться з своїми долярами і думають зливати/не зливати доляри..... заходити/не заходити на гривнедепо... :mrgreen:

... то як же так(вибачте за нескромність), такий ПРОСТАЧОК(не фінансовий гуру) Долярчик - зробив їх всіх разом?!!! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 12:43

  Libo написав:Я, как и Гордон, тоже горжусь, что живу в прекрасном городе Киеве.


Это потому, что вы оба за его пределами неконкурентоспособны
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 12:58

  Долярчик написав:... та тут НІХТО НІКОМУ НЕ ХОЧЕ ВІРИТИ!!! - ні Алексу2006, ні Лібо....
...ні Долярчику...
  Долярчик написав:.... і дійсно, я цього року влучно зайшов на гривнедепо навесні/влітку..... (хоч це ще зарано так казати, поки не прийде знову весна/літо)
- а от тутешні "гуру", тільки зараз метушаться з своїми долярами і думають зливати/не зливати доляри..... заходити/не заходити на гривнедепо... :mrgreen:

... то як же так(вибачте за нескромність), такий ПРОСТАЧОК(не фінансовий гуру) Долярчик - зробив їх всіх разом?!!! :idea:



Добрый День .
Вы , Долярчик ,несомненно работяга .
За это Вам плюс !
Но когда Вы начинаете писать о своей интуиции , забываете про свою патологическую жадность .
Как показало время , она Вас поставила в тренд , на сегодняшний день.
За это тоже плюс.!

Жизнь иногда преподносит неожиданные сюрпризы , Вы должны это помнить .
холява
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