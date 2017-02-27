Потому что на сегодня это им выгодно.
Крепкие нервы.
Люди уже думаю достаточно заработали себе на пассивный доход, а вот что вы будете делать через год. Кроме мыслей двинуть на клубнику в Польшу есть что-то еще ? Они сделали вас разом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 гру, 2019 10:37
Потому что на сегодня это им выгодно.
Крепкие нервы.
Люди уже думаю достаточно заработали себе на пассивный доход, а вот что вы будете делать через год. Кроме мыслей двинуть на клубнику в Польшу есть что-то еще ? Они сделали вас разом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 14 гру, 2019 11:09
... жити по-чесному!)))
... ну от, а потім ображаються, що їх хочуть "легалізувати"/заставити сплачувати податки по-чесному/по закону!
... тобто, будуть "зістрибувати" з свого бізнесу?(сумніваюсь)
- є.
... а Ви, що будете робити з своїм бізнесом?
- по - чесному/чи в тінь?
... бо, навряд, чи кинете його......
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 14 гру, 2019 11:23
План бизнеса разработан, но не может быть раскрыт публично, это моё личное ноу-хау. Года два назад прочел в одной бухгалтерской статейке одну мысль, такой себе бэкдор в системе, автор тогда сам не понял, что написал, вот похоже пригодится. Особо ничего не меняется в бизнесе, вводится только одна лишняя цепочка да придется минут по 15 в день дополнительно потратить. Ближе к дате подам запрос в ДФС на индивидуальную налоговую консультацию, чтоб был легальный мандат, я уже прикинул как сформулировать, чтобы они не поняли, что реально мне надо. Тему не запалю ни под каким видом, даже не спрашивайте.
Я всегда работал по-честному, когда в большей степени, когда в чуть меньшей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 14 гру, 2019 11:30
freeze
- палити тему не потрібно!
... питання було - легально, чи тінь....
- Ви вибрали "хитру легальність" - молодці!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 14 гру, 2019 11:37
А теперь уже можно?)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Суб 14 гру, 2019 12:26
Вот вы не отказываетесь верить вашему шляхетному украинцу Libo, так поверьте хитрым и ушлым гордонам. Посмотрите первые две с половиной минуты и переосмыслите ваши мифы о парижах …
Парижи хороши, когда ты приезжаешь туда только на недельку - посмотреть, развеяться, поесть жаб с лобстерами, побухать, беззаботно погулять, позажигать, прогулять свой бюджет, чпокнуться, чтобы еще раз убедиться, что наши куда слаще и искуснее в этом важном деле, купить им по флакону местного парфума, сесть в самолет и вернуться домой...
Я, как и Гордон, тоже горжусь, что живу в прекрасном городе Киеве.
Додано: Суб 14 гру, 2019 12:37
Додано: Суб 14 гру, 2019 12:42
... отак і живемо.....
... та тут НІХТО НІКОМУ НЕ ХОЧЕ ВІРИТИ!!! - ні Алексу2006, ні Лібо....
...ні Долярчику...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 14 гру, 2019 12:43
Это потому, что вы оба за его пределами неконкурентоспособны
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 14 гру, 2019 12:58
Добрый День .
Вы , Долярчик ,несомненно работяга .
За это Вам плюс !
Но когда Вы начинаете писать о своей интуиции , забываете про свою патологическую жадность .
Как показало время , она Вас поставила в тренд , на сегодняшний день.
За это тоже плюс.!
Жизнь иногда преподносит неожиданные сюрпризы , Вы должны это помнить .
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