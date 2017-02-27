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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3043304430453046>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 430
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
17
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:11

.... життя прожити - не поле перейти!

  холява написав:Добрый День .
Вы , Долярчик ,несомненно работяга .
За это Вам плюс !
Но когда Вы начинаете писать о своей интуиции , забываете про свою патологическую жадность .
Как показало время , она Вас поставила в тренд , на сегодняшний день.
За это тоже плюс.!

Жизнь иногда преподносит неожиданные сюрпризы , Вы должны это помнить

... і Вам доброго здоров'я!

- знаю, знаю...... але деколи(під Новий рік) так хочеться вірити в...... щось нереальне :D

... ну і по виділеному, просто перетягну мій допис з іншої гілки...
  Долярчик написав:...еееехххххх хлопаки, ви - молодціііііі!!!
- вирвались з "мишачих перегонів", і тепер маєте час спацерувати вуличками міста, чи десь, присівши у затишному кафе, випити філіжанку доброї гарячої кави.... :D

... а Долярчик, тільки плавно наближається до того, щоб "однією ногою вибратись з того буденно-рутинного колеса", яке вічно крутиться....
- як я чекаю свят, щоб хоч трохи перервалась та рутинність/однобокість буденного життя і хоч трохи розслабитись..... відпочити....
- а то, майже, весь рік БЕЗ ВІДПОЧИНКУ! - робота-ремонт - вечері - діти.... робота-ремонт - ввечері - діти........(хіба на Великдень відпочивав 3 дні)
- це реально - жесть!

....і от зараз, до Нового року, хочу вже "добити той рік без вихідних", так як тягну до весни 2 кредити(оплата частинами за техніку)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:13

  Libo написав:
Соединенные Штаты располагают технологией, позволяющей транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час, заявил в ноябре генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, выступая в вашингтонском кампусе Хиллсдейлского колледжа.
«Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не является развитием [уже существующих технологий], чтобы доставить любого человека из любого места на планете Земля в любое другое место менее чем за час», — сказал бывший командующий.


Так все-таки располагают технологией или эта технология может быть построена ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:28

  freeze написав:Ближе к дате подам запрос в ДФС на индивидуальную налоговую консультацию, чтоб был легальный мандат, я уже прикинул как сформулировать, чтобы они не поняли, что реально мне надо.


Думаете, что наличие ответа на запрос о налоговой консультации не позволит ДФС ободрать субъект хозяйствования как липку при их желании ? В принципе, можно в конечном итоге выиграть судебный спор (что не факт), но потерять к этому моменту бизнес. ИМХО.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:33

  Libo написав:Вот вы не отказываетесь верить вашему шляхетному украинцу Libo, так поверьте хитрым и ушлым гордонам. Посмотрите первые две с половиной минуты и переосмыслите ваши мифы о парижах … :roll:
Парижи хороши, когда ты приезжаешь туда только на недельку - посмотреть, развеяться, поесть жаб с лобстерами, побухать, беззаботно погулять, позажигать, прогулять свой бюджет, чпокнуться, :oops: чтобы еще раз убедиться, что наши куда слаще и искуснее в этом важном деле, купить им по флакону местного парфума, сесть в самолет и вернуться домой...
Я, как и Гордон, тоже горжусь, что живу в прекрасном городе Киеве. :oops:

был в Париже 2 недели - мало...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:48

  холява написав:
  Долярчик написав:... та тут НІХТО НІКОМУ НЕ ХОЧЕ ВІРИТИ!!! - ні Алексу2006, ні Лібо....
...ні Долярчику...
Добрый День .
Вы , Долярчик ,несомненно работяга .
За это Вам плюс !
Но когда Вы начинаете писать о своей интуиции , забываете про свою патологическую жадность .
Как показало время , она Вас поставила в тренд , на сегодняшний день.
За это тоже плюс.!
Жизнь иногда преподносит неожиданные сюрпризы , Вы должны это помнить .

Вы всю жизнь в ожидании негативных сюрпризов?
А вот я как-то обошелся без ожиданий.
Может, работа и окружение такие.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:53

  tumos написав:
  Libo написав:
Соединенные Штаты располагают технологией, позволяющей транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час, заявил в ноябре генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, выступая в вашингтонском кампусе Хиллсдейлского колледжа.
«Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не является развитием [уже существующих технологий], чтобы доставить любого человека из любого места на планете Земля в любое другое место менее чем за час», — сказал бывший командующий.
Так все-таки располагают технологией или эта технология может быть построена ?

Обычная баллистическая ракета-носитель с этим справляется за час-полтора (учитывая разгон и торможение). Низколетящий спутник пролетает пол-орбиты (больше не надо) за 45 мин.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:10

ДумайТЕ! ©®™

... ну, і кому цікаво...... хто в темі..... - то я вже вивів 254грн.....
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:42

  Starikan написав:Обычная баллистическая ракета-носитель с этим справляется за час-полтора (учитывая разгон и торможение). Низколетящий спутник пролетает пол-орбиты (больше не надо) за 45 мин.

Как по мне, в заявлении генерала прозвучало противоречие. Что касается вашей ремарки, то обратимся к первоисточнику - генералу. Озвученная технология не является развитием уже существующих. Так что баллистическая ракета отпадает. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:42

  Долярчик написав:... ну, і кому цікаво...... хто в темі..... - то я вже вивів 254грн.....


это классика развода:
1й этап: заполучить доверие "клиентов" на малых суммах (пока пирамида растёт);
на 2м этапе или третьем, когда клиенты созреют, и вложится на кругленькую сумму, к(и пирамида закончит своё развитие) киданут со свистом на всю вложенную сумму.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:44

  Yuri_61 написав:
  Долярчик написав:... ну, і кому цікаво...... хто в темі..... - то я вже вивів 254грн.....


это классика развода:
1й этап: заполучить доверие "клиентов" на малых суммах (пока пирамида растёт);
на 2м этапе или третьем, когда клиенты созреют, и вложится на кругленькую сумму, к(и пирамида закончит своё развитие) киданут со свистом на всю вложенную сумму.

.... воно то так, але :!:
- але та хрінь вже більше року!
- уявляєте, які бабки підняли ті, які рік тому туди влізли на 100К, чи на 1лям!
- а такі є! - знайома розказувала, що її подруга вклала туди лям грн десь більше місяця тому, то вже більше половини(тобто 500К) - ВЖЕ ВІДБИЛА!(вивела, бо % приходять на картку щотижня) :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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