холява написав:Добрый День . Вы , Долярчик ,несомненно работяга . За это Вам плюс ! Но когда Вы начинаете писать о своей интуиции , забываете про свою патологическую жадность . Как показало время , она Вас поставила в тренд , на сегодняшний день. За это тоже плюс.!
Жизнь иногда преподносит неожиданные сюрпризы , Вы должны это помнить
... і Вам доброго здоров'я!
- знаю, знаю...... але деколи(під Новий рік) так хочеться вірити в...... щось нереальне
... ну і по виділеному, просто перетягну мій допис з іншої гілки...
Долярчик написав:...еееехххххх хлопаки, ви - молодціііііі!!! - вирвались з "мишачих перегонів", і тепер маєте час спацерувати вуличками міста, чи десь, присівши у затишному кафе, випити філіжанку доброї гарячої кави....
... а Долярчик, тільки плавно наближається до того, щоб "однією ногою вибратись з того буденно-рутинного колеса", яке вічно крутиться.... - як я чекаю свят, щоб хоч трохи перервалась та рутинність/однобокість буденного життя і хоч трохи розслабитись..... відпочити.... - а то, майже, весь рік БЕЗ ВІДПОЧИНКУ! - робота-ремонт - вечері - діти.... робота-ремонт - ввечері - діти........(хіба на Великдень відпочивав 3 дні) - це реально - жесть!
....і от зараз, до Нового року, хочу вже "добити той рік без вихідних", так як тягну до весни 2 кредити(оплата частинами за техніку)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Соединенные Штаты располагают технологией, позволяющей транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час, заявил в ноябре генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, выступая в вашингтонском кампусе Хиллсдейлского колледжа. «Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не является развитием [уже существующих технологий], чтобы доставить любого человека из любого места на планете Земля в любое другое место менее чем за час», — сказал бывший командующий.
Так все-таки располагают технологией или эта технология может быть построена ?
freeze написав:Ближе к дате подам запрос в ДФС на индивидуальную налоговую консультацию, чтоб был легальный мандат, я уже прикинул как сформулировать, чтобы они не поняли, что реально мне надо.
Думаете, что наличие ответа на запрос о налоговой консультации не позволит ДФС ободрать субъект хозяйствования как липку при их желании ? В принципе, можно в конечном итоге выиграть судебный спор (что не факт), но потерять к этому моменту бизнес. ИМХО.
Libo написав:Вот вы не отказываетесь верить вашему шляхетному украинцу Libo, так поверьте хитрым и ушлым гордонам. Посмотрите первые две с половиной минуты и переосмыслите ваши мифы о парижах … Парижи хороши, когда ты приезжаешь туда только на недельку - посмотреть, развеяться, поесть жаб с лобстерами, побухать, беззаботно погулять, позажигать, прогулять свой бюджет, чпокнуться, чтобы еще раз убедиться, что наши куда слаще и искуснее в этом важном деле, купить им по флакону местного парфума, сесть в самолет и вернуться домой... Я, как и Гордон, тоже горжусь, что живу в прекрасном городе Киеве.
Долярчик написав:... та тут НІХТО НІКОМУ НЕ ХОЧЕ ВІРИТИ!!! - ні Алексу2006, ні Лібо.... ...ні Долярчику...
Добрый День . Вы , Долярчик ,несомненно работяга . За это Вам плюс ! Но когда Вы начинаете писать о своей интуиции , забываете про свою патологическую жадность . Как показало время , она Вас поставила в тренд , на сегодняшний день. За это тоже плюс.! Жизнь иногда преподносит неожиданные сюрпризы , Вы должны это помнить .
Вы всю жизнь в ожидании негативных сюрпризов? А вот я как-то обошелся без ожиданий. Может, работа и окружение такие.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Соединенные Штаты располагают технологией, позволяющей транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час, заявил в ноябре генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, выступая в вашингтонском кампусе Хиллсдейлского колледжа. «Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не является развитием [уже существующих технологий], чтобы доставить любого человека из любого места на планете Земля в любое другое место менее чем за час», — сказал бывший командующий.
Так все-таки располагают технологией или эта технология может быть построена ?
Обычная баллистическая ракета-носитель с этим справляется за час-полтора (учитывая разгон и торможение). Низколетящий спутник пролетает пол-орбиты (больше не надо) за 45 мин.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
... ну, і кому цікаво...... хто в темі..... - то я вже вивів 254грн.....
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Starikan написав:Обычная баллистическая ракета-носитель с этим справляется за час-полтора (учитывая разгон и торможение). Низколетящий спутник пролетает пол-орбиты (больше не надо) за 45 мин.
Как по мне, в заявлении генерала прозвучало противоречие. Что касается вашей ремарки, то обратимся к первоисточнику - генералу. Озвученная технология не является развитием уже существующих. Так что баллистическая ракета отпадает. )
Долярчик написав:... ну, і кому цікаво...... хто в темі..... - то я вже вивів 254грн.....
это классика развода: 1й этап: заполучить доверие "клиентов" на малых суммах (пока пирамида растёт); на 2м этапе или третьем, когда клиенты созреют, и вложится на кругленькую сумму, к(и пирамида закончит своё развитие) киданут со свистом на всю вложенную сумму.
Долярчик написав:... ну, і кому цікаво...... хто в темі..... - то я вже вивів 254грн.....
это классика развода: 1й этап: заполучить доверие "клиентов" на малых суммах (пока пирамида растёт); на 2м этапе или третьем, когда клиенты созреют, и вложится на кругленькую сумму, к(и пирамида закончит своё развитие) киданут со свистом на всю вложенную сумму.
.... воно то так, але - але та хрінь вже більше року! - уявляєте, які бабки підняли ті, які рік тому туди влізли на 100К, чи на 1лям! - а такі є! - знайома розказувала, що її подруга вклала туди лям грн десь більше місяця тому, то вже більше половини(тобто 500К) - ВЖЕ ВІДБИЛА!(вивела, бо % приходять на картку щотижня)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!