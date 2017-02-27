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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 гру, 2019 14:50
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Долярчик
Не знаете как деньги профукать,
Тогда ласкаво просымо в B2B
или ОВДП прикупить
или слить баксы, купленные па26+ по курсу 23,30 и в гривну по уши войти, положив на депо, при этом зная,что невиданное укрепление гривны и неистовая любовь нерезов к гривневым ОВДП - это признаки наближающегося мирового экономического кризиса или рецессии.
Кто либо считал, сколько лишней гривны под размещение ОВДП образовалось?
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Yuri_61
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Додано: Суб 14 гру, 2019 15:03
Starikan написав:
Libo написав:
Соединенные Штаты располагают технологией, позволяющей транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час, заявил в ноябре генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, выступая в вашингтонском кампусе Хиллсдейлского колледжа.
«Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не является развитием [уже существующих технологий], чтобы доставить любого человека из любого места на планете Земля в любое другое место менее чем за час», — сказал бывший командующий.
Обычная баллистическая ракета-носитель с этим справляется за час-полтора (учитывая разгон и торможение). Низколетящий спутник пролетает пол-орбиты (больше не надо) за 45 мин.
Речь идет о технологии, которая не является развитием существующих …
Теоретически, теорию телепортации можно тоже назвать существующей, т.к. она уже много лет практически осуществляется на уровне квантовых частиц, а математически давно обоснована возможность передачи предметов и даже людей на расстояние...
Оставались вопросы, а передастся ли его сознание, характер, знания, память и душа на расстояние?
Как видится, Пентагон нашел какое-то решение, но время прохождения через передатчик и приемник еще занимает целый час ...
А если технология совершенно новая, то это еще может быть с помощью искривления пространства. Научились искривлять. Но тоже пока долго искривляют - целый час.
Короче, Путину и рашке - кранты. Зря они залупились на нас и Америку.
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Libo
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Додано: Суб 14 гру, 2019 15:03
Yuri_61 написав:
Долярчик
Не знаете как деньги профукать,
Тогда ласкаво просымо в B2B
или ОВДП прикупить
или слить баксы, купленные па26+ по курсу 23,30 и в гривну по уши войти, положив на депо, при этом зная,что невиданное укрепление гривны и неистовая любовь нерезов к гривневым ОВДП - это признаки наближающегося мирового экономического кризиса
или рецессии.[/quote]
========
... більшість експердунів
каже, що щонайшвидше криза може бути наступної осені, а то й через 2 роки.... а то і ще через надцять років...
- тож покищо, пікнічкуєм..... розслабивши булки...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 14 гру, 2019 15:09
... ну і по темі
- у Лева від вчора стоїть і не рухається...
36/40
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 14 гру, 2019 15:10
tumos написав: Starikan написав:
Обычная баллистическая ракета-носитель с этим справляется за час-полтора (учитывая разгон и торможение). Низколетящий спутник пролетает пол-орбиты (больше не надо) за 45 мин.
Как по мне, в заявлении генерала прозвучало противоречие. Что касается вашей ремарки, то обратимся к первоисточнику - генералу. Озвученная технология не является развитием уже существующих. Так что баллистическая ракета отпадает. )
До сіх пір ніхто так людей не доставляв, хоча такі плани були ще у нацистів, і от, нарешті, дочекались, і без Маска, зауважте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 15:15
lapay написав:
До сіх пір ніхто так людей не доставляв, хоча такі плани були ще у нацистів, і от, нарешті, дочекались, і без Маска, зауважте.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 15:26
edvardd написав:
был в Париже 2 недели - мало...
Это пока печень и простата не сношены, жена мягкая, у самого совести не очень - столько бабла из семейного бюджета и не хватило ему праздника ...
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Додано: Суб 14 гру, 2019 15:37
ЗЫ
Вы абарзели, 2 недели в Париже это мало …
Меня в Америке недавно на убере подвозил типа наш мнс.
Рассказывает, несколько лет не был в отпуске. Не на что было отдыхать. Только благодаря по ночам на убере раскрутился с долгами и позволил себе неделю на Флориде. Это как у нас на неделю в Затоку ...
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