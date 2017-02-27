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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3043304430453046

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 430
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
17
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:50

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Долярчик



Не знаете как деньги профукать,
Тогда ласкаво просымо в B2B
или ОВДП прикупить
или слить баксы, купленные па26+ по курсу 23,30 и в гривну по уши войти, положив на депо, при этом зная,что невиданное укрепление гривны и неистовая любовь нерезов к гривневым ОВДП - это признаки наближающегося мирового экономического кризиса или рецессии.

Кто либо считал, сколько лишней гривны под размещение ОВДП образовалось?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 15:03

  Starikan написав:
  Libo написав:
Соединенные Штаты располагают технологией, позволяющей транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час, заявил в ноябре генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, выступая в вашингтонском кампусе Хиллсдейлского колледжа.
«Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не является развитием [уже существующих технологий], чтобы доставить любого человека из любого места на планете Земля в любое другое место менее чем за час», — сказал бывший командующий.

Обычная баллистическая ракета-носитель с этим справляется за час-полтора (учитывая разгон и торможение). Низколетящий спутник пролетает пол-орбиты (больше не надо) за 45 мин.


Речь идет о технологии, которая не является развитием существующих …
Теоретически, теорию телепортации можно тоже назвать существующей, т.к. она уже много лет практически осуществляется на уровне квантовых частиц, а математически давно обоснована возможность передачи предметов и даже людей на расстояние...
Оставались вопросы, а передастся ли его сознание, характер, знания, память и душа на расстояние?
Как видится, Пентагон нашел какое-то решение, но время прохождения через передатчик и приемник еще занимает целый час ... 8)
А если технология совершенно новая, то это еще может быть с помощью искривления пространства. Научились искривлять. Но тоже пока долго искривляют - целый час.
Короче, Путину и рашке - кранты. Зря они залупились на нас и Америку. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 15:03

  Yuri_61 написав:
Долярчик



Не знаете как деньги профукать,
Тогда ласкаво просымо в B2B
или ОВДП прикупить
или слить баксы, купленные па26+ по курсу 23,30 и в гривну по уши войти, положив на депо, при этом зная,что невиданное укрепление гривны и неистовая любовь нерезов к гривневым ОВДП - это признаки наближающегося мирового экономического кризиса или рецессии.[/quote]

========
... більшість експердунів :mrgreen: каже, що щонайшвидше криза може бути наступної осені, а то й через 2 роки.... а то і ще через надцять років...

- тож покищо, пікнічкуєм..... розслабивши булки... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 15:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... ну і по темі :)
- у Лева від вчора стоїть і не рухається... :oops: 36/40 :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 15:10

  tumos написав:
  Starikan написав:Обычная баллистическая ракета-носитель с этим справляется за час-полтора (учитывая разгон и торможение). Низколетящий спутник пролетает пол-орбиты (больше не надо) за 45 мин.

Как по мне, в заявлении генерала прозвучало противоречие. Что касается вашей ремарки, то обратимся к первоисточнику - генералу. Озвученная технология не является развитием уже существующих. Так что баллистическая ракета отпадает. )

До сіх пір ніхто так людей не доставляв, хоча такі плани були ще у нацистів, і от, нарешті, дочекались, і без Маска, зауважте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 15:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lapay написав:До сіх пір ніхто так людей не доставляв, хоча такі плани були ще у нацистів, і от, нарешті, дочекались, і без Маска, зауважте.

Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 15:26

  edvardd написав:был в Париже 2 недели - мало...


Это пока печень и простата не сношены, жена мягкая, у самого совести не очень - столько бабла из семейного бюджета и не хватило ему праздника ... :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 15:37

ЗЫ
Вы абарзели, 2 недели в Париже это мало …
Меня в Америке недавно на убере подвозил типа наш мнс.
Рассказывает, несколько лет не был в отпуске. Не на что было отдыхать. Только благодаря по ночам на убере раскрутился с долгами и позволил себе неделю на Флориде. Это как у нас на неделю в Затоку ... :?
Libo
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