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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 гру, 2019 16:18
Libo написав:
Как видится, Пентагон нашел какое-то решение, но время прохождения через передатчик и приемник еще занимает целый час ...
А если технология совершенно новая, то это еще может быть с помощью искривления пространства. Научились искривлять. Но тоже пока долго искривляют - целый час.
Короче, Путину и рашке - кранты. Зря они залупились на нас и Америку.
то може, ці розповіді Пентагону про телепортацію (за годину
) із тієї ж опери, що і ракети з путінських мультфільмів?
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: Суб 14 гру, 2019 16:19
Libo написав:
Речь идет о технологии, которая не является развитием существующих …
Теоретически, теорию телепортации можно тоже назвать существующей, т.к. она уже много лет практически осуществляется на уровне квантовых частиц, а математически давно обоснована возможность передачи предметов и даже людей на расстояние...
Оставались вопросы, а передастся ли его сознание, характер, знания, память и душа на расстояние?
Как видится, Пентагон нашел какое-то решение, но время прохождения через передатчик и приемник еще занимает целый час ...
А если технология совершенно новая, то это еще может быть с помощью искривления пространства. Научились искривлять. Но тоже пока долго искривляют - целый час.
Короче, Путину и рашке - кранты. Зря они залупились на нас и Америку.
Пожалуй в сфере безопасности РФ больше волнует вопрос зависимости сельского хозяйства от импорта семян в условиях отсутствия собственного семеноводства. Однако чуден мир. В США до сих пор не в состоянии создать технологию по обогащению урана с помощью центрифуг, но замахнулись на телепортацию. )
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Додано: Суб 14 гру, 2019 16:38
Libo написав:
Речь идет о технологии, которая не является развитием существующих …
Теоретически, теорию телепортации можно тоже назвать существующей, т.к. она уже много лет практически осуществляется на уровне квантовых частиц, а математически давно обоснована возможность передачи предметов и даже людей на расстояние...
Оставались вопросы, а передастся ли его сознание, характер, знания, память и душа на расстояние?
Как видится, Пентагон нашел какое-то решение, но время прохождения через передатчик и приемник еще занимает целый час ...
А если технология совершенно новая, то это еще может быть с помощью искривления пространства. Научились искривлять. Но тоже пока долго искривляют - целый час.
Либо только время передачи и время искривления пространства смущает....
А тошоэтотококванты, и то пока под вопросом, ничего?
Суть теории относительности, полностью, 99.99% вряд ли понимают.
Либо точно в их числе...
, как и ваш покорный слуга.
Востаннє редагувалось дарий
в Суб 14 гру, 2019 17:19, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 17:21
Libo давно надо тесно пообщаться с доктором Холявой. Чую, это его пациент...
Впрочем, как вариант, там просто сильная алкогольная зависимость. Это доктору видней.
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