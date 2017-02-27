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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 30443045304630473048>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 430
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
17
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 16:18

  Libo написав:Как видится, Пентагон нашел какое-то решение, но время прохождения через передатчик и приемник еще занимает целый час ... 8)
А если технология совершенно новая, то это еще может быть с помощью искривления пространства. Научились искривлять. Но тоже пока долго искривляют - целый час.
Короче, Путину и рашке - кранты. Зря они залупились на нас и Америку. :lol:


то може, ці розповіді Пентагону про телепортацію (за годину :mrgreen: ) із тієї ж опери, що і ракети з путінських мультфільмів? :? :?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 16:19

  Libo написав:
Речь идет о технологии, которая не является развитием существующих …
Теоретически, теорию телепортации можно тоже назвать существующей, т.к. она уже много лет практически осуществляется на уровне квантовых частиц, а математически давно обоснована возможность передачи предметов и даже людей на расстояние...
Оставались вопросы, а передастся ли его сознание, характер, знания, память и душа на расстояние?
Как видится, Пентагон нашел какое-то решение, но время прохождения через передатчик и приемник еще занимает целый час ... 8)
А если технология совершенно новая, то это еще может быть с помощью искривления пространства. Научились искривлять. Но тоже пока долго искривляют - целый час.
Короче, Путину и рашке - кранты. Зря они залупились на нас и Америку. :lol:


Пожалуй в сфере безопасности РФ больше волнует вопрос зависимости сельского хозяйства от импорта семян в условиях отсутствия собственного семеноводства. Однако чуден мир. В США до сих пор не в состоянии создать технологию по обогащению урана с помощью центрифуг, но замахнулись на телепортацию. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 16:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Речь идет о технологии, которая не является развитием существующих …
Теоретически, теорию телепортации можно тоже назвать существующей, т.к. она уже много лет практически осуществляется на уровне квантовых частиц, а математически давно обоснована возможность передачи предметов и даже людей на расстояние...
Оставались вопросы, а передастся ли его сознание, характер, знания, память и душа на расстояние?
Как видится, Пентагон нашел какое-то решение, но время прохождения через передатчик и приемник еще занимает целый час ...
А если технология совершенно новая, то это еще может быть с помощью искривления пространства. Научились искривлять. Но тоже пока долго искривляют - целый час.


Либо только время передачи и время искривления пространства смущает.... :oops:
А тошоэтотококванты, и то пока под вопросом, ничего? :D
Суть теории относительности, полностью, 99.99% вряд ли понимают. :!:
Либо точно в их числе... :D, как и ваш покорный слуга. :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 14 гру, 2019 17:19, всього редагувалось 3 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 16:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Короче, Путину и рашке - кранты. Зря они залупились на нас и Америку.


Осталось понять, при чем тут Мы? :cry:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 17:21

Libo давно надо тесно пообщаться с доктором Холявой. Чую, это его пациент...
Впрочем, как вариант, там просто сильная алкогольная зависимость. Это доктору видней.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 17:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На сл неделе планируются продажи овгз?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 17:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ниже 10 процентов по ставкам должны начать семилетки запускать.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 18:18

  edvardd написав:в своё время общался с москалём у которого в друзьях был отставной ЦРУшник, так тот вил гнёздышко в латинской америке, и скупал золото...
как то прихватило сердце в Мюнхене, повели к семейному врачу, тот один и медсестра, сделал кардиограмму - не то, сделал рентген- сказал позвоночник, провёл сеанс мануальной терапии и поставил блокаду, ну и пилюль выписал, я офигел...
я думал что только я спутано излагаю свои мысли , а нет, оказывается так принято :( .
1) кому прихватило сердце и кого повели к врачу
2) делать кардиограму и рентген плохо ?
3) ставить блокаду плохо ?
4) другие врачи опровергли первый диагноз ? и дополнительно поставили какой-то дополнительный диагноз по сердцу ? ничего что многие как раз и путают проблемы с позвоночником ( а также невралгии) и проблемы с сердцем
5) какой москаль кто такой москаль очень широкое понятие
поток мыслей , поток сознания ... так называется то что вы написали, а если коротко и по народному БРЕД
я таких историй сотню написать могу .. я зашел к укр стоматологу с проблемой раны на щеке ...вышел из клиники по стоматологии без одного здорового зуба :mrgreen: ну типа он мне там натирал ... к чему бы если 15 лет был такой зуб и с ним все было хорошо ничему не мешал, а тут вдруг и " натер " ... минус 1 абсолютно здоровый зуб - наша медицина и слепая вера доктору..уже дома вспомнил что я просто прикусил щеку на днях :| :?

что то раньше было интересней в теме теперь все в бред скотилось
Востаннє редагувалось yama в Суб 14 гру, 2019 18:28, всього редагувалось 2 разів.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 18:19

Captain Obvious

а як по інакшому!
чотко щовівторка

план тут https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 18:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:я зашел к укр стоматологу с проблемой раны на щеке .


А чем отличается укр стоматолог от стоматолога папуа новой гвинеи или амеркосии или любой другой страны?
Квалификация, опыт, оборудование (уже почти везде однотипное), потраченное на Вас время,цена, страховка, просто везение, ну и Дар!
То таке...
Зубы отдельная Тема. :oops:
Мона за условно 100 грн нормально сделать, либо за пару тыщ баксов испохабить назавжды... :wink:
дарий
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