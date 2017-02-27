RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3045304630473048>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 430
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
17
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 18:59

  tumos написав:
  Libo написав:
Речь идет о технологии, которая не является развитием существующих …
Теоретически, теорию телепортации можно тоже назвать существующей, т.к. она уже много лет практически осуществляется на уровне квантовых частиц, а математически давно обоснована возможность передачи предметов и даже людей на расстояние...
Оставались вопросы, а передастся ли его сознание, характер, знания, память и душа на расстояние?
Как видится, Пентагон нашел какое-то решение, но время прохождения через передатчик и приемник еще занимает целый час ... 8)
А если технология совершенно новая, то это еще может быть с помощью искривления пространства. Научились искривлять. Но тоже пока долго искривляют - целый час.
Короче, Путину и рашке - кранты. Зря они залупились на нас и Америку. :lol:


Пожалуй в сфере безопасности РФ больше волнует вопрос зависимости сельского хозяйства от импорта семян в условиях отсутствия собственного семеноводства. Однако чуден мир. В США до сих пор не в состоянии создать технологию по обогащению урана с помощью центрифуг, но замахнулись на телепортацию. )

просто они свои центрифуги забросили, когда роися им почти на шару продала оружейный уран из боеголовок, сейчас он заканчивается...а обогащать уран сейчас последний лох может, Иран тому пример
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5676
З нами з: 20.11.08
Подякував: 73 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Puente написав:А вже озвучували - треба терміново здатися - бажано "хорошому" господарю . Цивілізованому та демократичному . І хай з нами робить , що хоче ... А ми відпрацюємо ...


Тоже думал... Вроде и вариант, токо тоже шось не то.... :P :mrgreen:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1504
З нами з: 21.01.17
Подякував: 802 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:03

  дарий написав:Либо только время передачи и время искривления пространства смущает.... :oops:
А тошоэтотококванты, и то пока под вопросом, ничего?
Суть теории относительности, полностью, 99.99% вряд ли понимают.
Либо точно в их числе..., как и ваш покорный слуга.


Декарт, Кеплер, Ньютон тоже имели стройные и глубоко научные на свою эпоху теории. Но с развитием науки жизнь опровергла многие выведенные ими законы. В целом стройная система взглядов, но отдельные моменты просто бредятина. Ньютон вообще был шиз и написал много записок сумасшедшего. И Декарт тоже шиз. Уже и про Эйнштейна начали говорить, что ку-ку. То же самое происходит сейчас и с теорией относительности. Всё ранее истинное через время пересматривается и признается несостоятельным. Кто-то дозированно даёт нам знания о мироздании - от простого к сложному, по мере развития сознания человечества.
8) 8) 8)
ЗЫ
А то что пока передаются только кванты, то это фигня. Ученые готовы уже разобрать тебя на кванты и передать через океан на приемник. Приемник тебя снова соберет тютелька в тютельку. Им пока только компа мощного не хватает. А может уже Пентагон и сделал его … Я желаю тебе мужества. :?

Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7547
З нами з: 14.11.11
Подякував: 320 раз.
Подякували: 3750 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:06

  yama написав:
  edvardd написав:в своё время общался с москалём у которого в друзьях был отставной ЦРУшник, так тот вил гнёздышко в латинской америке, и скупал золото...
как то прихватило сердце в Мюнхене, повели к семейному врачу, тот один и медсестра, сделал кардиограмму - не то, сделал рентген- сказал позвоночник, провёл сеанс мануальной терапии и поставил блокаду, ну и пилюль выписал, я офигел...
я думал что только я спутано излагаю свои мысли , а нет, оказывается так принято :( .
1) кому прихватило сердце и кого повели к врачу
2) делать кардиограму и рентген плохо ?
3) ставить блокаду плохо ?
4) другие врачи опровергли первый диагноз ? и дополнительно поставили какой-то дополнительный диагноз по сердцу ? ничего что многие как раз и путают проблемы с позвоночником ( а также невралгии) и проблемы с сердцем
5) какой москаль кто такой москаль очень широкое понятие
поток мыслей , поток сознания ... так называется то что вы написали, а если коротко и по народному БРЕД
я таких историй сотню написать могу .. я зашел к укр стоматологу с проблемой раны на щеке ...вышел из клиники по стоматологии без одного здорового зуба :mrgreen: ну типа он мне там натирал ... к чему бы если 15 лет был такой зуб и с ним все было хорошо ничему не мешал, а тут вдруг и " натер " ... минус 1 абсолютно здоровый зуб - наша медицина и слепая вера доктору..уже дома вспомнил что я просто прикусил щеку на днях :| :?

что то раньше было интересней в теме теперь все в бред скотилось

Так, похоже пора банить как безнадежного

П.С. Похоже и прапора пора. Раньше прикольно было. Теперь похоже спивается.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Суб 14 гру, 2019 19:10, всього редагувалось 1 раз.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2436
З нами з: 09.09.14
Подякував: 839 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Либо-Есть Либо! Практически, Гордон на Форуме....
Умничка и, плюс, как всегда! :D :!:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1504
З нами з: 21.01.17
Подякував: 802 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:11

  дарий написав:
  yama написав:я зашел к укр стоматологу с проблемой раны на щеке .


А чем отличается укр стоматолог от стоматолога папуа новой гвинеи или амеркосии или любой другой страны?
Квалификация, опыт, оборудование (уже почти везде однотипное), потраченное на Вас время,цена, страховка, просто везение, ну и Дар!
То таке...
Зубы отдельная Тема. :oops:
Мона за условно 100 грн нормально сделать, либо за пару тыщ баксов испохабить назавжды... :wink:


Я уже вам писал, что украинская индустрия стоматологии сейчас одна из лучших в мире. Многие американцы ездят лечить зубы в Украину. Качество, сервис, передовые технологии, цена. Киев. Полтава. Сейчас уже другие города окучивают.
Я это подтверждаю на собственном опыте. :?
Это пример индустрии, где мы не только не потеряли прежнее, а и вырвались вперед! :!:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7547
З нами з: 14.11.11
Подякував: 320 раз.
Подякували: 3750 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:16

Коломойский заперт в этой стране, как в клетке, и единственный шанс выбраться — вернуть банк и отозвать иски. У него выбора нет. У президента еще есть.

https://zn.ua/internal/vremya-rubit-339295_.html


Хорошая статья.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36459
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3513 раз.
Подякували: 8103 раз.
 
Профіль
38
7
2
1
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:17

  Libo написав:Я уже вам писал, что украинская индустрия стоматологии сейчас одна из лучших в мире. Многие американцы ездят лечить зубы в Украину. Качество, сервис, передовые технологии, цена. Киев. Полтава. Сейчас уже другие города окучивают.
Я это подтверждаю на собственном опыте. :?
Это пример индустрии, где мы не только не потеряли прежнее, а и вырвались вперед! :!:


Ахренеть.
Чем она лучше кроме более дешевого труда врачей на который падки бывшие совки?
Здесь что, производится стоматоборудование или хоть один материал?
Или в каком-то полумертвом стоматологическом НИИ предложили новую,неизвестную миру технологию?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2430
З нами з: 29.05.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На вторник полный комплект подготовили, и гривна, и евро, по гривне весь ассортимент бумажек предложат.

Походу, увидим 23.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1151
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

так и будет.
Да не нужен бене приват...
Откусить бы, честно заработанное...
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1504
З нами з: 21.01.17
Подякував: 802 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3045304630473048>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo, user412 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1637, 1638, 1639
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16383 2006283
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 гру, 2019 12:05
TylerTruman_
Валютный рынок в мире 1 ... 674, 675, 676
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6754 1486339
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 10:33
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 31, 32, 33
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
328 46367
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 21:59
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.