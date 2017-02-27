Libo написав: Речь идет о технологии, которая не является развитием существующих … Теоретически, теорию телепортации можно тоже назвать существующей, т.к. она уже много лет практически осуществляется на уровне квантовых частиц, а математически давно обоснована возможность передачи предметов и даже людей на расстояние... Оставались вопросы, а передастся ли его сознание, характер, знания, память и душа на расстояние? Как видится, Пентагон нашел какое-то решение, но время прохождения через передатчик и приемник еще занимает целый час ... А если технология совершенно новая, то это еще может быть с помощью искривления пространства. Научились искривлять. Но тоже пока долго искривляют - целый час. Короче, Путину и рашке - кранты. Зря они залупились на нас и Америку.
Пожалуй в сфере безопасности РФ больше волнует вопрос зависимости сельского хозяйства от импорта семян в условиях отсутствия собственного семеноводства. Однако чуден мир. В США до сих пор не в состоянии создать технологию по обогащению урана с помощью центрифуг, но замахнулись на телепортацию. )
просто они свои центрифуги забросили, когда роися им почти на шару продала оружейный уран из боеголовок, сейчас он заканчивается...а обогащать уран сейчас последний лох может, Иран тому пример
дарий написав:Либо только время передачи и время искривления пространства смущает.... А тошоэтотококванты, и то пока под вопросом, ничего? Суть теории относительности, полностью, 99.99% вряд ли понимают. Либо точно в их числе..., как и ваш покорный слуга.
Декарт, Кеплер, Ньютон тоже имели стройные и глубоко научные на свою эпоху теории. Но с развитием науки жизнь опровергла многие выведенные ими законы. В целом стройная система взглядов, но отдельные моменты просто бредятина. Ньютон вообще был шиз и написал много записок сумасшедшего. И Декарт тоже шиз. Уже и про Эйнштейна начали говорить, что ку-ку. То же самое происходит сейчас и с теорией относительности. Всё ранее истинное через время пересматривается и признается несостоятельным. Кто-то дозированно даёт нам знания о мироздании - от простого к сложному, по мере развития сознания человечества.
ЗЫ А то что пока передаются только кванты, то это фигня. Ученые готовы уже разобрать тебя на кванты и передать через океан на приемник. Приемник тебя снова соберет тютелька в тютельку. Им пока только компа мощного не хватает. А может уже Пентагон и сделал его … Я желаю тебе мужества.
edvardd написав:в своё время общался с москалём у которого в друзьях был отставной ЦРУшник, так тот вил гнёздышко в латинской америке, и скупал золото... как то прихватило сердце в Мюнхене, повели к семейному врачу, тот один и медсестра, сделал кардиограмму - не то, сделал рентген- сказал позвоночник, провёл сеанс мануальной терапии и поставил блокаду, ну и пилюль выписал, я офигел...
я думал что только я спутано излагаю свои мысли , а нет, оказывается так принято . 1) кому прихватило сердце и кого повели к врачу 2) делать кардиограму и рентген плохо ? 3) ставить блокаду плохо ? 4) другие врачи опровергли первый диагноз ? и дополнительно поставили какой-то дополнительный диагноз по сердцу ? ничего что многие как раз и путают проблемы с позвоночником ( а также невралгии) и проблемы с сердцем 5) какой москаль кто такой москаль очень широкое понятие поток мыслей , поток сознания ... так называется то что вы написали, а если коротко и по народному БРЕД я таких историй сотню написать могу .. я зашел к укр стоматологу с проблемой раны на щеке ...вышел из клиники по стоматологии без одного здорового зуба ну типа он мне там натирал ... к чему бы если 15 лет был такой зуб и с ним все было хорошо ничему не мешал, а тут вдруг и " натер " ... минус 1 абсолютно здоровый зуб - наша медицина и слепая вера доктору..уже дома вспомнил что я просто прикусил щеку на днях
что то раньше было интересней в теме теперь все в бред скотилось
Так, похоже пора банить как безнадежного
П.С. Похоже и прапора пора. Раньше прикольно было. Теперь похоже спивается.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Суб 14 гру, 2019 19:10, всього редагувалось 1 раз.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
yama написав:я зашел к укр стоматологу с проблемой раны на щеке .
А чем отличается укр стоматолог от стоматолога папуа новой гвинеи или амеркосии или любой другой страны? Квалификация, опыт, оборудование (уже почти везде однотипное), потраченное на Вас время,цена, страховка, просто везение, ну и Дар! То таке... Зубы отдельная Тема. Мона за условно 100 грн нормально сделать, либо за пару тыщ баксов испохабить назавжды...
Я уже вам писал, что украинская индустрия стоматологии сейчас одна из лучших в мире. Многие американцы ездят лечить зубы в Украину. Качество, сервис, передовые технологии, цена. Киев. Полтава. Сейчас уже другие города окучивают. Я это подтверждаю на собственном опыте. Это пример индустрии, где мы не только не потеряли прежнее, а и вырвались вперед!
Libo написав:Я уже вам писал, что украинская индустрия стоматологии сейчас одна из лучших в мире. Многие американцы ездят лечить зубы в Украину. Качество, сервис, передовые технологии, цена. Киев. Полтава. Сейчас уже другие города окучивают. Я это подтверждаю на собственном опыте. Это пример индустрии, где мы не только не потеряли прежнее, а и вырвались вперед!
Ахренеть. Чем она лучше кроме более дешевого труда врачей на который падки бывшие совки? Здесь что, производится стоматоборудование или хоть один материал? Или в каком-то полумертвом стоматологическом НИИ предложили новую,неизвестную миру технологию?