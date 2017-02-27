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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3046304730483049>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 430
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
17
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:26

  Искатель написав:Libo давно надо тесно пообщаться с доктором Холявой. Чую, это его пациент...
Впрочем, как вариант, там просто сильная алкогольная зависимость. Это доктору видней.


Я по самогонке. И только вишневую. Не опохмеляюсь. С бодуна на фитнес и в сауну. Литр гранатового сока и литр чая облепиха/женьшень. Через два часа как огурчик и готов к новым подвигам вместе с девчонками.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:26

  vovan_prm написав: Похоже и прапора пора. Раньше прикольно было. Теперь похоже спивается.

Да.
"В апреле 2018 года президент и операционный директор американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что транспортная система Big Falcon Rocket (BFR) заработает в течение десятилетия и будет способна менее чем за один час доставить человека практически в любую точку земного шара."
Потом про зубы.
Либо, НЕ ПЕЙ)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:31

  Libo написав:
  Искатель написав:Libo давно надо тесно пообщаться с доктором Холявой. Чую, это его пациент...
Впрочем, как вариант, там просто сильная алкогольная зависимость. Это доктору видней.


Я по самогонке. И только вишневую. Не опохмеляюсь. С бодуна на фитнес и в сауну. Литр гранатового сока и литр чая облепиха/женьшень. Через два часа как огурчик и готов к новым подвигам вместе с девчонками.
:lol:

Здоровому человеку спорт не нужен, а больному - даже вреден.
Пиво, девочки и рок-н-ролл :wink: 8)
И желаю, чтоб у тебя так стоял :wink:
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:32

  Навуходоносор написав:
  vovan_prm написав: Похоже и прапора пора. Раньше прикольно было. Теперь похоже спивается.

Да.
"В апреле 2018 года президент и операционный директор американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что транспортная система Big Falcon Rocket (BFR) заработает в течение десятилетия и будет способна менее чем за один час доставить человека практически в любую точку земного шара."
Потом про зубы.
Либо, НЕ ПЕЙ)


Я ничего не утверждал. Я только делал предположения и рассказал о направлениях, в которых работает современная наука. И ты ничего не подтвердил и ничего не опроверг.
Операционный директор SpaceX может говорить об одном, а генерал-лейтенант ВВС США о другом ... :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:35

  Навуходоносор написав:
  vovan_prm написав: Похоже и прапора пора. Раньше прикольно было. Теперь похоже спивается.

Да.
"В апреле 2018 года президент и операционный директор американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что транспортная система Big Falcon Rocket (BFR) заработает в течение десятилетия и будет способна менее чем за один час доставить человека практически в любую точку земного шара."
Потом про зубы.
Либо, НЕ ПЕЙ)


andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:38

  Навуходоносор написав:Здоровому человеку спорт не нужен


Вы так говорите, но только от вас тьолки бегут, мужиков за границей ищут, шпилиться хотят, с вами нема діла … здоровые они, спорт им не нужен … :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Либо несет на телок при отсутствии должных аргументов.
Просто не пишите, о чем совсем не в Теме... :oops: :roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У меня хороший знакомый, молодой совсем 33 года, прошлым летом нажрался ночью в ночном клубе, днем проснулся голова с перепою болит, тошнит, подумал, что надо начать новую здоровую жизнь, одел кроссовки и на трассу Здоровья остатки алкоголя выгонять, а жарко еще.

Короче километр пробежал, голову покрутило, земля зашаталась, упал, инсульт.
Потом на бумажке мне написал в больничке - Зачем я захотел начать новую здоровую жизнь ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:58

  Libo написав:
  Искатель написав:Libo давно надо тесно пообщаться с доктором Холявой. Чую, это его пациент...
Впрочем, как вариант, там просто сильная алкогольная зависимость. Это доктору видней.


Я по самогонке. И только вишневую. Не опохмеляюсь. С бодуна на фитнес и в сауну. Литр гранатового сока и литр чая облепиха/женьшень. Через два часа как огурчик и готов к новым подвигам вместе с девчонками.
:lol: :lol: :lol:

пить можно всё, кроме водки, но нужна мера:
Если вы выпиваете больше 14 рюмок любого спиртного в неделю – у вас может развиться слабоумие. Однако вас не спасет отказ от алкоголя – непьющие люди тоже рискуют стать маразматиками. Просто механизм развития расстройства интеллекта будет немного отличаться. Таковы результаты исследования, опубликованные в EurekAlert.

лично я потихоньку ухожу от спиртного, но есть знакомые, с которыми хpeн бросишь...
кстати после виски бодуна нет, а в вишнёвой наверное цианидов полно...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:05

  freeze написав:У меня хороший знакомый, молодой совсем 33 года, прошлым летом нажрался ночью в ночном клубе, днем проснулся голова с перепою болит, тошнит, подумал, что надо начать новую здоровую жизнь, одел кроссовки и на трассу Здоровья остатки алкоголя выгонять, а жарко еще.

Короче километр пробежал, голову покрутило, земля зашаталась, упал, инсульт.
Потом на бумажке мне написал в больничке - Зачем я захотел начать новую здоровую жизнь ?

сегодня пили пиво с приятелем, у него друг в 34 умер, сердце, не жаловался, а вообще биологически расчитанный предел жизни человека - 38 лет :shock: всё остальное- бонус...
edvardd
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