Я по самогонке. И только вишневую. Не опохмеляюсь. С бодуна на фитнес и в сауну. Литр гранатового сока и литр чая облепиха/женьшень. Через два часа как огурчик и готов к новым подвигам вместе с девчонками.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:26
Я по самогонке. И только вишневую. Не опохмеляюсь. С бодуна на фитнес и в сауну. Литр гранатового сока и литр чая облепиха/женьшень. Через два часа как огурчик и готов к новым подвигам вместе с девчонками.
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:26
Да.
"В апреле 2018 года президент и операционный директор американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что транспортная система Big Falcon Rocket (BFR) заработает в течение десятилетия и будет способна менее чем за один час доставить человека практически в любую точку земного шара."
Потом про зубы.
Либо, НЕ ПЕЙ)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:31
Здоровому человеку спорт не нужен, а больному - даже вреден.
Пиво, девочки и рок-н-ролл
И желаю, чтоб у тебя так стоял
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:32
Я ничего не утверждал. Я только делал предположения и рассказал о направлениях, в которых работает современная наука. И ты ничего не подтвердил и ничего не опроверг.
Операционный директор SpaceX может говорить об одном, а генерал-лейтенант ВВС США о другом ...
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:35
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:38
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Либо несет на телок при отсутствии должных аргументов.
Просто не пишите, о чем совсем не в Теме...
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У меня хороший знакомый, молодой совсем 33 года, прошлым летом нажрался ночью в ночном клубе, днем проснулся голова с перепою болит, тошнит, подумал, что надо начать новую здоровую жизнь, одел кроссовки и на трассу Здоровья остатки алкоголя выгонять, а жарко еще.
Короче километр пробежал, голову покрутило, земля зашаталась, упал, инсульт.
Потом на бумажке мне написал в больничке - Зачем я захотел начать новую здоровую жизнь ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:58
пить можно всё, кроме водки, но нужна мера:
лично я потихоньку ухожу от спиртного, но есть знакомые, с которыми хpeн бросишь...
кстати после виски бодуна нет, а в вишнёвой наверное цианидов полно...
Додано: Суб 14 гру, 2019 20:05
сегодня пили пиво с приятелем, у него друг в 34 умер, сердце, не жаловался, а вообще биологически расчитанный предел жизни человека - 38 лет всё остальное- бонус...
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