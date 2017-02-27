Додано: Суб 14 гру, 2019 19:57

У меня хороший знакомый, молодой совсем 33 года, прошлым летом нажрался ночью в ночном клубе, днем проснулся голова с перепою болит, тошнит, подумал, что надо начать новую здоровую жизнь, одел кроссовки и на трассу Здоровья остатки алкоголя выгонять, а жарко еще.



Короче километр пробежал, голову покрутило, земля зашаталась, упал, инсульт.

Потом на бумажке мне написал в больничке - Зачем я захотел начать новую здоровую жизнь ?

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.