Libo написав:

Starikan написав: Обычная баллистическая ракета-носитель с этим справляется за час-полтора (учитывая разгон и торможение). Низколетящий спутник пролетает пол-орбиты (больше не надо) за 45 мин. Обычная баллистическая ракета-носитель с этим справляется за час-полтора (учитывая разгон и торможение). Низколетящий спутник пролетает пол-орбиты (больше не надо) за 45 мин.

Речь идет о технологии, которая не является развитием существующих …Теоретически, теорию телепортации можно тоже назвать существующей, т.к. она уже много лет практически осуществляется на уровне квантовых частиц, а математически давно обоснована возможность передачи предметов и даже людей на расстояние...Оставались вопросы, а передастся ли его сознание, характер, знания, память и душа на расстояние?Как видится, Пентагон нашел какое-то решение, но время прохождения через передатчик и приемник еще занимает целый час ...А если технология совершенно новая, то это еще может быть с помощью искривления пространства. Научились искривлять. Но тоже пока долго искривляют - целый час.Короче, Путину и рашке - кранты. Зря они залупились на нас и Америку.