Соединенные Штаты располагают технологией, позволяющей транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час, заявил в ноябре генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, выступая в вашингтонском кампусе Хиллсдейлского колледжа. «Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не является развитием [уже существующих технологий], чтобы доставить любого человека из любого места на планете Земля в любое другое место менее чем за час», — сказал бывший командующий.
Так все-таки располагают технологией или эта технология может быть построена ?
Не треба читати в лоб.. Просто уявіть , що по землі розкидані бази на відстані в 2000 км одна від одної(обовязково) і на цих базах в режимі повної бойової готовності чергують військові знаходячись в літаках(транспортниках) От і відповідь В залежності куди треба відправити - буде надана команда на якусь з баз стартувати.. Все
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Starikan написав: Обычная баллистическая ракета-носитель с этим справляется за час-полтора (учитывая разгон и торможение). Низколетящий спутник пролетает пол-орбиты (больше не надо) за 45 мин.
Речь идет о технологии, которая не является развитием существующих … Теоретически, теорию телепортации можно тоже назвать существующей, т.к. она уже много лет практически осуществляется на уровне квантовых частиц, а математически давно обоснована возможность передачи предметов и даже людей на расстояние... Оставались вопросы, а передастся ли его сознание, характер, знания, память и душа на расстояние? Как видится, Пентагон нашел какое-то решение, но время прохождения через передатчик и приемник еще занимает целый час ... А если технология совершенно новая, то это еще может быть с помощью искривления пространства. Научились искривлять. Но тоже пока долго искривляют - целый час. Короче, Путину и рашке - кранты. Зря они залупились на нас и Америку.
1) Я просто утверждал, что с помощью ракеты с посадочным модулем можно проделать практически то же самое, без новых технологий.
2) Телепортируются квантовые состояния (фактически - информация), а не сами частицы. Насчет телепортации человека и проблем, которые при этом возникают - см. "Сумму технологии" Лема.
3) Вообще у квантовой телепортации макрообъектов, у "настоящего" квантового компьютера, у варп-двигателей, у фотонного звездолета есть одно общее: есть теории, в некоторых случаях даже принципиально понятно, что нужно сделать, но при дальнейшем рассмотрении проблемы выясняются практически непреодолимые технологические сложности.
И я бы не очень доверял отставному генералу, приглашенному в заштатный колледж.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Libo написав: Я уже вам писал, что украинская индустрия стоматологии сейчас одна из лучших в мире. Многие американцы ездят лечить зубы в Украину. Качество, сервис, передовые технологии, цена. Киев. Полтава. Сейчас уже другие города окучивают. Я это подтверждаю на собственном опыте. Это пример индустрии, где мы не только не потеряли прежнее, а и вырвались вперед!
Это правда. Ряд моих бывших коллег, ныне шведских профессоров-доцентов, регулярно приезжают летом в Харьков для всяких медицинских процедур, в том числе и стоматологических (конечно, к знакомым врачам).
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Libo написав:Я уже вам писал, что украинская индустрия стоматологии сейчас одна из лучших в мире. Многие американцы ездят лечить зубы в Украину. Качество, сервис, передовые технологии, цена. Киев. Полтава. Сейчас уже другие города окучивают. Я это подтверждаю на собственном опыте. Это пример индустрии, где мы не только не потеряли прежнее, а и вырвались вперед!
Ахренеть. Чем она лучше кроме более дешевого труда врачей на который падки бывшие совки? Здесь что, производится стоматоборудование или хоть один материал? Или в каком-то полумертвом стоматологическом НИИ предложили новую,неизвестную миру технологию?
Надо полагать, вы ездите в Израиль специально ставить пломбы? Да, и удивительно хамская у вас манера вести дискуссию.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
По времени, таких приездов, осталось ненадолго. Происходит выравнивание общеевропейских цен. Проблема остается одна - уровень оплаты (с учетом, к сожалению, роста усего сопутствующего). Короче, ничего мы не выиграем. Учитесь купаться под душем за 3-5 минут, есть ненатуральные продукты недорого и отключать отопление на ночь (совдеповские с центральным отоплением пока не в курсе), однако, готовьтесь.
edvardd написав:просто они свои центрифуги забросили, когда роися им почти на шару продала оружейный уран из боеголовок, сейчас он заканчивается...а обогащать уран сейчас последний лох может, Иран тому пример
В СССР метод обогащения урана с помощью центрифуг был введен в эксплуатацию в 1957 году. В США использовался крайне энергетически затратный метод газовой диффузии. Первая неудачная попытка перехода у американцев была в 1985 году. А программа ВОУ-НОУ стартовала только в 93-м. Читал также о попытке запустить технологию в 1999 году (при этом программа ВОУ-НОУ уже работала). Опять фиаско. Когда завершилась программа ВОУ-НОУ ? В 13-м ?
дарий написав:По времени, таких приездов, осталось ненадолго. Происходит выравнивание общеевропейских цен. Проблема остается одна - уровень оплаты (с учетом, к сожалению, роста усего сопутствующего). Короче, ничего мы не выиграем. Учитесь купаться под душем за 3-5 минут, есть ненатуральные продукты недорого и отключать отопление на ночь (совдеповские с центральным отоплением пока не в курсе), однако, готовьтесь.
Выравнивание цен с ориентиром на Европу происходит "только" в высоко-монополизированных отрастях. В условиях конкуренции (и на потребительском рынке, и на рынке труда) невозможно установить европейские цены, платя не-европейские зарплаты.
Упомянутая выше стоматология - как раз из короткого списка не-монополизируемых услуг. Поэтому стоимость лечения будет прямо соответствовать стоимости труда.
А вот на монопольных рынках, которых у нас, увы, большинство (электроэнергетика, теплоснабжение, производство потребительских продуктов, ритейла и т.д.) цены, действительно, семимильными шагами стремятся к европейским без соответствующей индексации стоимости труда.
Например, тепло за 5 лет подорожало в 8 раз, а труд - в 3. По стоматологическим услугам статистика/аналитика отсутствует, но тут каждый, наверняка, сталкивался и не даст соврать - в 3 раза где-то они и подорожали...