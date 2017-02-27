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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3046304730483049

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 430
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
17
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:08

  tumos написав:
  Libo написав:
Соединенные Штаты располагают технологией, позволяющей транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час, заявил в ноябре генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, выступая в вашингтонском кампусе Хиллсдейлского колледжа.
«Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не является развитием [уже существующих технологий], чтобы доставить любого человека из любого места на планете Земля в любое другое место менее чем за час», — сказал бывший командующий.
Так все-таки располагают технологией или эта технология может быть построена ?
Не треба читати в лоб..
Просто уявіть , що по землі розкидані бази на відстані в 2000 км одна від одної(обовязково) і на цих базах в режимі повної бойової готовності чергують військові знаходячись в літаках(транспортниках)
От і відповідь
В залежності куди треба відправити - буде надана команда на якусь з баз стартувати..
Все
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:09

  Libo написав:
  Starikan написав: Обычная баллистическая ракета-носитель с этим справляется за час-полтора (учитывая разгон и торможение). Низколетящий спутник пролетает пол-орбиты (больше не надо) за 45 мин.
Речь идет о технологии, которая не является развитием существующих …
Теоретически, теорию телепортации можно тоже назвать существующей, т.к. она уже много лет практически осуществляется на уровне квантовых частиц, а математически давно обоснована возможность передачи предметов и даже людей на расстояние...
Оставались вопросы, а передастся ли его сознание, характер, знания, память и душа на расстояние?
Как видится, Пентагон нашел какое-то решение, но время прохождения через передатчик и приемник еще занимает целый час ... 8)
А если технология совершенно новая, то это еще может быть с помощью искривления пространства. Научились искривлять. Но тоже пока долго искривляют - целый час.
Короче, Путину и рашке - кранты. Зря они залупились на нас и Америку. :lol:

1) Я просто утверждал, что с помощью ракеты с посадочным модулем можно проделать практически то же самое, без новых технологий.

2) Телепортируются квантовые состояния (фактически - информация), а не сами частицы. Насчет телепортации человека и проблем, которые при этом возникают - см. "Сумму технологии" Лема.

3) Вообще у квантовой телепортации макрообъектов, у "настоящего" квантового компьютера, у варп-двигателей, у фотонного звездолета есть одно общее: есть теории, в некоторых случаях даже принципиально понятно, что нужно сделать, но при дальнейшем рассмотрении проблемы выясняются практически непреодолимые технологические сложности.

И я бы не очень доверял отставному генералу, приглашенному в заштатный колледж.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:лично я потихоньку ухожу от спиртного, но есть знакомые, с которыми хpeн бросишь...
кстати после виски бодуна нет, а в вишнёвой наверное цианидов полно...


Ну, за еволюцію! Алкоголь врятував наших далеких предків від вимирання https://nv.ua/ukr/health/nutrition/kori ... 57825.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:16

  Libo написав: Я уже вам писал, что украинская индустрия стоматологии сейчас одна из лучших в мире. Многие американцы ездят лечить зубы в Украину. Качество, сервис, передовые технологии, цена. Киев. Полтава. Сейчас уже другие города окучивают.
Я это подтверждаю на собственном опыте. :?
Это пример индустрии, где мы не только не потеряли прежнее, а и вырвались вперед! :!:

Это правда. Ряд моих бывших коллег, ныне шведских профессоров-доцентов, регулярно приезжают летом в Харьков для всяких медицинских процедур, в том числе и стоматологических (конечно, к знакомым врачам).
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:20

  shapo написав:
  Libo написав:Я уже вам писал, что украинская индустрия стоматологии сейчас одна из лучших в мире. Многие американцы ездят лечить зубы в Украину. Качество, сервис, передовые технологии, цена. Киев. Полтава. Сейчас уже другие города окучивают.
Я это подтверждаю на собственном опыте. :?
Это пример индустрии, где мы не только не потеряли прежнее, а и вырвались вперед! :!:
Ахренеть.
Чем она лучше кроме более дешевого труда врачей на который падки бывшие совки?
Здесь что, производится стоматоборудование или хоть один материал?
Или в каком-то полумертвом стоматологическом НИИ предложили новую,неизвестную миру технологию?

Надо полагать, вы ездите в Израиль специально ставить пломбы?
Да, и удивительно хамская у вас манера вести дискуссию.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По времени, таких приездов, осталось ненадолго.
Происходит выравнивание общеевропейских цен.
Проблема остается одна - уровень оплаты (с учетом, к сожалению, роста усего сопутствующего).
Короче, ничего мы не выиграем.
Учитесь купаться под душем за 3-5 минут, есть ненатуральные продукты недорого и отключать отопление на ночь (совдеповские с центральным отоплением пока не в курсе), однако, готовьтесь. :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:43

  zzzzzz написав:
Коломойский заперт в этой стране, как в клетке, и единственный шанс выбраться — вернуть банк и отозвать иски. У него выбора нет. У президента еще есть.

https://zn.ua/internal/vremya-rubit-339295_.html


Хорошая статья.

Рупор коломойши -вещает зеленскому :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:55

  edvardd написав:просто они свои центрифуги забросили, когда роися им почти на шару продала оружейный уран из боеголовок, сейчас он заканчивается...а обогащать уран сейчас последний лох может, Иран тому пример


В СССР метод обогащения урана с помощью центрифуг был введен в эксплуатацию в 1957 году. В США использовался крайне энергетически затратный метод газовой диффузии. Первая неудачная попытка перехода у американцев была в 1985 году. А программа ВОУ-НОУ стартовала только в 93-м. Читал также о попытке запустить технологию в 1999 году (при этом программа ВОУ-НОУ уже работала). Опять фиаско. Когда завершилась программа ВОУ-НОУ ? В 13-м ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:01

  дарий написав:По времени, таких приездов, осталось ненадолго.
Происходит выравнивание общеевропейских цен.
Проблема остается одна - уровень оплаты (с учетом, к сожалению, роста усего сопутствующего).
Короче, ничего мы не выиграем.
Учитесь купаться под душем за 3-5 минут, есть ненатуральные продукты недорого и отключать отопление на ночь (совдеповские с центральным отоплением пока не в курсе), однако, готовьтесь. :oops:


Выравнивание цен с ориентиром на Европу происходит "только" в высоко-монополизированных отрастях. В условиях конкуренции (и на потребительском рынке, и на рынке труда) невозможно установить европейские цены, платя не-европейские зарплаты.

Упомянутая выше стоматология - как раз из короткого списка не-монополизируемых услуг. Поэтому стоимость лечения будет прямо соответствовать стоимости труда.

А вот на монопольных рынках, которых у нас, увы, большинство (электроэнергетика, теплоснабжение, производство потребительских продуктов, ритейла и т.д.) цены, действительно, семимильными шагами стремятся к европейским без соответствующей индексации стоимости труда.

Например, тепло за 5 лет подорожало в 8 раз, а труд - в 3. По стоматологическим услугам статистика/аналитика отсутствует, но тут каждый, наверняка, сталкивался и не даст соврать - в 3 раза где-то они и подорожали...
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