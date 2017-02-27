холява написав:Для ЛИБО .....100 гр. виски (антиоксидант),или 50 гр коньячка, или бокал красного сухого каберне и ты живешь . Всем Здоровья и Удачи .
Ты самый добрый и человечный нарколог. Наверно, из старой гвардии, которая давным-давно в генделиках наливала бедолагам пациентам по 50 г …. Когда не на работу, я с удовольствием продолжить с утра, но чтоб антиоксиданта побольше.
tobias написав:Організм розрахований на 80-160 років експлуатації.
Академик Вернадский доказал, что душа человека бессмертна, обитает после смерти в ноосфере и около 20 раз возвращается на землю в разное время в другое тело … Для каждой души в ноосфере есть своя информационная ячейка... Интересно, если чел однажды фартовый, то все 20 раз фартит? Потом реинкарнация становится все реже и реже и энергия души трансформируется в нечто еще неизведанное ...
budivelnik написав:Просто уявіть , що по землі розкидані бази на відстані в 2000 км одна від одної(обовязково) і на цих базах в режимі повної бойової готовності чергують військові знаходячись в літаках(транспортниках) От і відповідь
Літак не може обігнути пів кулі за годину, а ракета може.
tumos написав:В СССР метод обогащения урана с помощью центрифуг был введен в эксплуатацию в 1957 году. В США использовался крайне энергетически затратный метод газовой диффузии. Первая неудачная попытка перехода у американцев была в 1985 году. А программа ВОУ-НОУ стартовала только в 93-м. Читал также о попытке запустить технологию в 1999 году (при этом программа ВОУ-НОУ уже работала). Опять фиаско. Когда завершилась программа ВОУ-НОУ ? В 13-м ?
Нормальні пацани бомби давно вже з плутонію роблять, а не з урану. Ми американське паливо для АЕС купуємо навіть дешевше, ніж російське. Так що немає тут проблем в американців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
холява написав:Для ЛИБО .....100 гр. виски (антиоксидант),или 50 гр коньячка, или бокал красного сухого каберне и ты живешь . Всем Здоровья и Удачи .
Ты самый добрый и человечный нарколог. Наверно, из старой гвардии, которая давным-давно в генделиках наливала бедолагам пациентам по 50 г …. Когда не на работу, я с удовольствием продолжить с утра, но чтоб антиоксиданта побольше.
Есть у меня друг ( нарколог от ГОСПОДА БОГА ) ...так вот Он ,когда идет кодировать , выкуривает сигарету и 50 грамм выпивает . Очередь ,....не протолкнуться !!!
shapo написав: Ахренеть. Чем она лучше кроме более дешевого труда врачей на который падки бывшие совки? Здесь что, производится стоматоборудование или хоть один материал? Или в каком-то полумертвом стоматологическом НИИ предложили новую,неизвестную миру технологию?
Надо полагать, вы ездите в Израиль специально ставить пломбы? Да, и удивительно хамская у вас манера вести дискуссию.
1)По страховке в Израиле ненамного дороже чем в Украине поставить имплантант. 2) Видимо, вы больше знаете о украинском стоматоборудовании и материалах чем я равно как и о новых технологиях. Не поделитесь познаниями, а заодно причиной по которой сюда ездят шведы кроме уже упомянутой мной дешевизны труда врача, в т. ч. и из-за разной налоговой системы 3) Что-то я не припоминаю вашей озабоченности хамством либо в мой адрес
Libo написав:Я уже вам писал, что украинская индустрия стоматологии сейчас одна из лучших в мире. Многие американцы ездят лечить зубы в Украину. Качество, сервис, передовые технологии, цена. Киев. Полтава. Сейчас уже другие города окучивают. Я это подтверждаю на собственном опыте. Это пример индустрии, где мы не только не потеряли прежнее, а и вырвались вперед!
Ахренеть. Чем она лучше кроме более дешевого труда врачей на который падки бывшие совки? Здесь что, производится стоматоборудование или хоть один материал? Или в каком-то полумертвом стоматологическом НИИ предложили новую,неизвестную миру технологию?
Представьте себе - да! И еще 25 лет назад производили, но к сожалению до сегодняшних дней дожили не все производители. Но и сейчас они есть, причем некоторые даже экспортируют...
Помни ватная скотина: Крым - это Украина! Хороший Путин - холодный Путин.