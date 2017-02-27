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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3048304930503051>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 430
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
17
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:22

  edvardd написав:а вообще биологически расчитанный предел жизни человека - 38 лет :shock: всё остальное- бонус...


Откуда эта дичь? Средний возраст увеличился с 35 лет в средних веках до 70 в 20-м благодаря гигиене, антибиотикам, победе над голодом и уголовном преследовании насилия.

Ничего из этого не имеет отношения к процессам старения. Вмешательство в биологию - это уже область пересадки органов, применения статинов, иммуномодуляторов и заместительных терапий.

PS: сорян за офтоп, но не я начал :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:35

  холява написав:Для ЛИБО .....100 гр. виски (антиоксидант),или 50 гр коньячка, или бокал красного сухого каберне и ты живешь .
Всем Здоровья и Удачи .



Ты самый добрый и человечный нарколог.
Наверно, из старой гвардии, которая давным-давно в генделиках наливала бедолагам пациентам по 50 г ….
Когда не на работу, я с удовольствием продолжить с утра, но чтоб антиоксиданта побольше. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:36

  zРадио написав:Откуда эта дичь? Средний возраст увеличился с 35 лет в средних веках до 70 в 20-м благодаря гигиене, антибиотикам, победе над голодом и уголовном преследовании насилия.

генетика людини не змінювалась останні 20 тисяч років.
Організм розрахований на 80-160 років експлуатації.
Биків ще вистачає. Тримають 23.5...
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:45

  zРадио написав:
  edvardd написав:а вообще биологически расчитанный предел жизни человека - 38 лет :shock: всё остальное- бонус...


Откуда эта дичь? Средний возраст увеличился с 35 лет в средних веках до 70 в 20-м благодаря гигиене, антибиотикам, победе над голодом и уголовном преследовании насилия.

Ничего из этого не имеет отношения к процессам старения. Вмешательство в биологию - это уже область пересадки органов, применения статинов, иммуномодуляторов и заместительных терапий.

PS: сорян за офтоп, но не я начал :D

https://www.nature.com/articles/s41598-019-54447-w
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:57

  tobias написав:Організм розрахований на 80-160 років експлуатації.


Академик Вернадский доказал, что душа человека бессмертна, обитает после смерти в ноосфере и около 20 раз возвращается на землю в разное время в другое тело … Для каждой души в ноосфере есть своя информационная ячейка...
Интересно, если чел однажды фартовый, то все 20 раз фартит? :roll:
Потом реинкарнация становится все реже и реже и энергия души трансформируется в нечто еще неизведанное ... :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:05

  холява написав:Забыл добавить , что в холоде мы продляем себе жизнь , так как замедляются процессы старения.


у німців і поговірка є ... - Kälte macht jüng
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:Просто уявіть , що по землі розкидані бази на відстані в 2000 км одна від одної(обовязково) і на цих базах в режимі повної бойової готовності чергують військові знаходячись в літаках(транспортниках)
От і відповідь

Літак не може обігнути пів кулі за годину, а ракета може.

  tumos написав:В СССР метод обогащения урана с помощью центрифуг был введен в эксплуатацию в 1957 году. В США использовался крайне энергетически затратный метод газовой диффузии. Первая неудачная попытка перехода у американцев была в 1985 году. А программа ВОУ-НОУ стартовала только в 93-м. Читал также о попытке запустить технологию в 1999 году (при этом программа ВОУ-НОУ уже работала). Опять фиаско. Когда завершилась программа ВОУ-НОУ ? В 13-м ?

Нормальні пацани бомби давно вже з плутонію роблять, а не з урану. Ми американське паливо для АЕС купуємо навіть дешевше, ніж російське. Так що немає тут проблем в американців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:23

  Libo написав:
  холява написав:Для ЛИБО .....100 гр. виски (антиоксидант),или 50 гр коньячка, или бокал красного сухого каберне и ты живешь .
Всем Здоровья и Удачи .



Ты самый добрый и человечный нарколог.
Наверно, из старой гвардии, которая давным-давно в генделиках наливала бедолагам пациентам по 50 г ….
Когда не на работу, я с удовольствием продолжить с утра, но чтоб антиоксиданта побольше. :lol:


Есть у меня друг ( нарколог от ГОСПОДА БОГА )
...так вот Он ,когда идет кодировать , выкуривает сигарету и 50 грамм выпивает .
Очередь ,....не протолкнуться !!!

Сколько людей он спас...если бы Вы знали !!!!!
холява
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:23

  Starikan написав:
  shapo написав: Ахренеть.
Чем она лучше кроме более дешевого труда врачей на который падки бывшие совки?
Здесь что, производится стоматоборудование или хоть один материал?
Или в каком-то полумертвом стоматологическом НИИ предложили новую,неизвестную миру технологию?

Надо полагать, вы ездите в Израиль специально ставить пломбы?
Да, и удивительно хамская у вас манера вести дискуссию.

1)По страховке в Израиле ненамного дороже чем в Украине поставить имплантант.
2) Видимо, вы больше знаете о украинском стоматоборудовании и материалах чем я равно как и о новых технологиях. Не поделитесь познаниями, а заодно причиной по которой сюда ездят шведы кроме уже упомянутой мной дешевизны труда врача, в т. ч. и из-за разной налоговой системы
3) Что-то я не припоминаю вашей озабоченности хамством либо в мой адрес
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:33

  shapo написав:
  Libo написав:Я уже вам писал, что украинская индустрия стоматологии сейчас одна из лучших в мире. Многие американцы ездят лечить зубы в Украину. Качество, сервис, передовые технологии, цена. Киев. Полтава. Сейчас уже другие города окучивают.
Я это подтверждаю на собственном опыте. :?
Это пример индустрии, где мы не только не потеряли прежнее, а и вырвались вперед! :!:


Ахренеть.
Чем она лучше кроме более дешевого труда врачей на который падки бывшие совки?
Здесь что, производится стоматоборудование или хоть один материал?
Или в каком-то полумертвом стоматологическом НИИ предложили новую,неизвестную миру технологию?

Представьте себе - да! И еще 25 лет назад производили, но к сожалению до сегодняшних дней дожили не все производители. Но и сейчас они есть, причем некоторые даже экспортируют...
Помни ватная скотина: Крым - это Украина!
Хороший Путин - холодный Путин.
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