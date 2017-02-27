Холява, Вам всего самого Наилучшего! Правда!
Но не смогу не поюморить!
"Жизнь с любимым математиком" (независимо от пола), представляется не очень комфортной.
Простите, то таке...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:52
Исследование про позвоночных в целом, а человек исключен в частности.
We removed humans (Homo sapiens) from the data set as they were listed with a maximum lifespan of 120 years, which does not reflect the variability and the true global average lifespan (60.9–86.3 years)
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:56
а дальше прочитать, слабо?
We also examined whether lifespan estimates for humans significantly differed from their close relatives, including chimpanzees51,52 and extinct members of the Hominidae family, Denisovans53 (Homo denisova) and Neanderthals54 (Homo neanderthalensis). The lifespan clock estimated a 38.0 year lifespan for humans (hg19). The maximum lifespans of humans is a controversial topic55,56. In the past 200 years, the average life expectancy of humans has more than doubled because of modern medicine and changes in lifestyle57,58. Early humans have been reported to have a maximum life expectancy of 40 years57,58 less than half by modern standards23,38. Similarly, in chimpanzees the lifespan was estimated at 39.7 years. The maximum longevity of a chimpanzee in the wild is thought to be of a 55 years old female, however it is reported that many live to approximately 40 years of age23,59. We next estimated the lifespan of Denisovans and Neanderthals. We estimated that Denisovans and Neanderthals both had a lifespan of 37.8 years. This suggests that these extinct
Додано: Суб 14 гру, 2019 23:04
Может, имеется ввиду с момента покупки первого калькулятора? Или книги Сканави.
Додано: Суб 14 гру, 2019 23:11
Холява, Вам всего самого Наилучшего! Правда!
Но не смогу не поюморить!
"Жизнь с любимым математиком" (независимо от пола), представляется не очень комфортной.
Простите, то таке... [/quote
Вот ведь Вы угадали ...!!
Все мы учились в школе и математика была углом общения самых умных !
Жили с будущей женой в одном дворе .
Она увидела с балкона , что я могу ходить в магазин и выносить мусор и поняла , что меня можно выдрессировать .
Так и живем ,,,, на мне проводят испытания новых примеров за 7-8 класс.
Если я решил , то примеры слабенькие , если не решил , то , что надо .
...я не обижаюсь , тренировка мозгов....
Додано: Суб 14 гру, 2019 23:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тута умничка!
Додано: Суб 14 гру, 2019 23:23
И к чему это? Это о других видах homo - не наших предках! Отряд, семейство и род те же, а вид - другой!
Голый землекоп - тоже грызун. Но живет до 10 раз дольше сусликов и мышей... Это животное, к слову, одно из наиболее интересных для геронтологов - поняв секрет его долголетия, возможно, найдут механизмы замедления старения и для нас...
Додано: Суб 14 гру, 2019 23:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 14 гру, 2019 23:41
Ну, во-первых, о вечной жизни никто не говорил, а во-вторых, увеличение продолжительности жизни невозможно без увеличения продолжительности молодости, а это, действительно, стОит того - и репродуктивно, и социально, и экономически...
Поэтому, да, я геронтологические исследования приветствую
Додано: Суб 14 гру, 2019 23:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Экономически точно смысла не вижу, репродуктивно очень сомневаюсь, социально - тем паче...
Если у Вас уже много детей и появились внуки - то отлично!
А пока государство башляет размножение бомжей (простите за....) - как то не очень комельфо.
На нашем постсоветском пространстве это действительно выглядит очень Убого.
у нас в стране еще "по мелочи"
Бывший коллега оказался на периферии в рашке...
Материнский капитал (довольно приличный) дают по безналу токо на памперсы и недвигу.
Цены на жилье взлетели до небес.
Понятно "скромные ребята" занимаются чисто обналом этих средств.
Сироты вааще для них золотое дно...
Не вижу пока вариантов сломать менталитет...
Наши ненамного лучше (да и суммы пока меньше).
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 00:24, всього редагувалось 3 разів.
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