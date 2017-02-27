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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3049305030513052>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 430
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
17
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Завтра буду справлять 36 лет совместной жизни с любимым математиком .


Холява, Вам всего самого Наилучшего! Правда!
Но не смогу не поюморить!
"Жизнь с любимым математиком" (независимо от пола), представляется не очень комфортной.
Простите, то таке... :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:52



Исследование про позвоночных в целом, а человек исключен в частности.

We removed humans (Homo sapiens) from the data set as they were listed with a maximum lifespan of 120 years, which does not reflect the variability and the true global average lifespan (60.9–86.3 years)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:56

  zРадио написав:


Исследование про позвоночных в целом, а человек исключен в частности.

We removed humans (Homo sapiens) from the data set as they were listed with a maximum lifespan of 120 years, which does not reflect the variability and the true global average lifespan (60.9–86.3 years)

а дальше прочитать, слабо?
We also examined whether lifespan estimates for humans significantly differed from their close relatives, including chimpanzees51,52 and extinct members of the Hominidae family, Denisovans53 (Homo denisova) and Neanderthals54 (Homo neanderthalensis). The lifespan clock estimated a 38.0 year lifespan for humans (hg19). The maximum lifespans of humans is a controversial topic55,56. In the past 200 years, the average life expectancy of humans has more than doubled because of modern medicine and changes in lifestyle57,58. Early humans have been reported to have a maximum life expectancy of 40 years57,58 less than half by modern standards23,38. Similarly, in chimpanzees the lifespan was estimated at 39.7 years. The maximum longevity of a chimpanzee in the wild is thought to be of a 55 years old female, however it is reported that many live to approximately 40 years of age23,59. We next estimated the lifespan of Denisovans and Neanderthals. We estimated that Denisovans and Neanderthals both had a lifespan of 37.8 years. This suggests that these extinct
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 23:04

  дарий написав:
  холява написав:Завтра буду справлять 36 лет совместной жизни с любимым математиком .


Холява, Вам всего самого Наилучшего! Правда!
Но не смогу не поюморить!
"Жизнь с любимым математиком" (независимо от пола), представляется не очень комфортной.
Простите, то таке... :oops:

Может, имеется ввиду с момента покупки первого калькулятора? Или книги Сканави. :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 23:11

  дарий написав:
  холява написав:Завтра буду справлять 36 лет совместной жизни с любимым математиком .


Холява, Вам всего самого Наилучшего! Правда!
Но не смогу не поюморить!
"Жизнь с любимым математиком" (независимо от пола), представляется не очень комфортной.
Простите, то таке... :oops:[/quote

Вот ведь Вы угадали ...!!
Все мы учились в школе и математика была углом общения самых умных !

Жили с будущей женой в одном дворе .
Она увидела с балкона , что я могу ходить в магазин и выносить мусор и поняла , что меня можно выдрессировать .
Так и живем ,,,, на мне проводят испытания новых примеров за 7-8 класс.
Если я решил , то примеры слабенькие , если не решил , то , что надо .
...я не обижаюсь , тренировка мозгов....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 23:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тута умничка! :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 23:23

  edvardd написав:
  zРадио написав:


Исследование про позвоночных в целом, а человек исключен в частности.

We removed humans (Homo sapiens) from the data set as they were listed with a maximum lifespan of 120 years, which does not reflect the variability and the true global average lifespan (60.9–86.3 years)

а дальше прочитать, слабо?
We also examined whether lifespan estimates for humans significantly differed from their close relatives, including chimpanzees51,52 and extinct members of the Hominidae family, Denisovans53 (Homo denisova) and Neanderthals54 (Homo neanderthalensis). The lifespan clock estimated a 38.0 year lifespan for humans (hg19). The maximum lifespans of humans is a controversial topic55,56. In the past 200 years, the average life expectancy of humans has more than doubled because of modern medicine and changes in lifestyle57,58. Early humans have been reported to have a maximum life expectancy of 40 years57,58 less than half by modern standards23,38. Similarly, in chimpanzees the lifespan was estimated at 39.7 years. The maximum longevity of a chimpanzee in the wild is thought to be of a 55 years old female, however it is reported that many live to approximately 40 years of age23,59. We next estimated the lifespan of Denisovans and Neanderthals. We estimated that Denisovans and Neanderthals both had a lifespan of 37.8 years. This suggests that these extinct


И к чему это? Это о других видах homo - не наших предках! Отряд, семейство и род те же, а вид - другой!

Голый землекоп - тоже грызун. Но живет до 10 раз дольше сусликов и мышей... Это животное, к слову, одно из наиболее интересных для геронтологов - поняв секрет его долголетия, возможно, найдут механизмы замедления старения и для нас...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 23:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:найдут механизмы замедления старения и для нас...

Вы так сильно хотите жить Вечно?
Зачем? Точно, не устанете? :roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 23:41

  дарий написав:
  zРадио написав:найдут механизмы замедления старения и для нас...

Вы так сильно хотите жить Вечно?
Зачем? Точно, не устанете? :roll:


Ну, во-первых, о вечной жизни никто не говорил, а во-вторых, увеличение продолжительности жизни невозможно без увеличения продолжительности молодости, а это, действительно, стОит того - и репродуктивно, и социально, и экономически...

Поэтому, да, я геронтологические исследования приветствую
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 23:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:а это, действительно, стОит того - и репродуктивно, и социально, и экономически...

Экономически точно смысла не вижу, репродуктивно очень сомневаюсь, социально - тем паче... :mrgreen:
Если у Вас уже много детей и появились внуки - то отлично!
А пока государство башляет размножение бомжей (простите за....) - как то не очень комельфо.

На нашем постсоветском пространстве это действительно выглядит очень Убого.
у нас в стране еще "по мелочи" :(
Бывший коллега оказался на периферии в рашке...
Материнский капитал (довольно приличный) дают по безналу токо на памперсы и недвигу.
Цены на жилье взлетели до небес.
Понятно "скромные ребята" занимаются чисто обналом этих средств.
Сироты вааще для них золотое дно...
Не вижу пока вариантов сломать менталитет...
Наши ненамного лучше (да и суммы пока меньше).
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 гру, 2019 00:24, всього редагувалось 3 разів.
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