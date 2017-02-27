Додано: Суб 14 гру, 2019 23:11

дарий написав: холява написав: Завтра буду справлять 36 лет совместной жизни с любимым математиком . Завтра буду справлять 36 лет совместной жизни с любимым математиком .

Холява, Вам всего самого Наилучшего! Правда!Но не смогу не поюморить!"Жизнь с любимым математиком" (независимо от пола), представляется не очень комфортной.Простите, то таке...[/quoteВот ведь Вы угадали ...!!Все мы учились в школе и математика была углом общения самых умных !Жили с будущей женой в одном дворе .Она увидела с балкона , что я могу ходить в магазин и выносить мусор и поняла , что меня можно выдрессировать .Так и живем ,,,, на мне проводят испытания новых примеров за 7-8 класс.Если я решил , то примеры слабенькие , если не решил , то , что надо ....я не обижаюсь , тренировка мозгов....