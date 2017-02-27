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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3050305130523053>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 430
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
17
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 23:56

  Captain Obvious написав:На вторник полный комплект подготовили, и гривна, и евро, по гривне весь ассортимент бумажек предложат.

Походу, увидим 23.

Печаль
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 00:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тренд мною был угадан еще в начале 2018 года ... вот в этом сообщени
viewtopic.php?p=4272343&sid=00f52ddc3692f4d2782cdcd290ee0bee#p4272343Зображення
ну и уже летом 2018 я дополнил график разметкой месяцев
То есть падать нам до июня 2020 до 22 :mrgreen:
Востаннє редагувалось yama в Нед 15 гру, 2019 00:42, всього редагувалось 4 разів.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 00:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:21 ‎января ‎2018
21.01.2018 в 21:41 Луна находилась в фазе «Растущая Луна». Это был 6 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рыбы ♓. Процент освещенности Луны составлял 16%. Восход Луны в 10:31, а закат в 21:35 БЫЛИ. 6 минут после заката! надо же :lol:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 15 гру, 2019 00:34, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 00:34

  Andrew_ написав:
  Captain Obvious написав:На вторник полный комплект подготовили, и гривна, и евро, по гривне весь ассортимент бумажек предложат.

Походу, увидим 23.

Печаль


Все нормально. Как бы там нибыло, а праздников у баксодержателей все равно больше, чем у гривнепатриотов. Перед кризисом всегда так происходит. И вознаграждается тот у кого вера больше. :)
Спроси себя сам , а веришь ли ты в гривну ?
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 00:40

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Востаннє редагувалось ruvex в Нед 15 гру, 2019 01:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 00:44

Не нужно сравнивать пару месяцев укрепления гривны с силой валюты, которая есть мировой эквивалент стоимости. Это типо приравнивать х.й с пальцем . :)

Было уже такое, но всегда это заканчивалось тем, что гривня обесценивалась.
Востаннє редагувалось andrein в Нед 15 гру, 2019 00:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 00:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Блин, всегда верил в бакс...
Плавно перехожу к ложечникам. :D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 00:48

  дарий написав:Блин, всегда верил в бакс...
Плавно перехожу к ложечникам. :D

Моя вера в бакс тоже иссякает, думаю закупиться ломом меди на пол котлеты. А пока вкладываю в крипту. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 00:53

  andrein написав:
  дарий написав:Блин, всегда верил в бакс...
Плавно перехожу к ложечникам. :D

Моя вера в бакс тоже иссякает, думаю закупиться ломом меди на пол котлеты. А пока вкладываю в крипту. :)

медь нах! всё в крипту,смело и даже на кредитные :!:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 15 гру, 2019 00:54, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 00:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уффф!
Шобы поиграть, можно выбрать шось менее рискованное..... :shock:

Хотя, пока в запрете азартные - Вперед! 8)
дарий
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