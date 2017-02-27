Печаль
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 гру, 2019 23:56
Додано: Нед 15 гру, 2019 00:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тренд мною был угадан еще в начале 2018 года ... вот в этом сообщени
viewtopic.php?p=4272343&sid=00f52ddc3692f4d2782cdcd290ee0bee#p4272343
ну и уже летом 2018 я дополнил график разметкой месяцев
То есть падать нам до июня 2020 до 22
Востаннє редагувалось yama в Нед 15 гру, 2019 00:42, всього редагувалось 4 разів.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Нед 15 гру, 2019 00:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
21.01.2018 в 21:41 Луна находилась в фазе «Растущая Луна». Это был 6 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рыбы ♓. Процент освещенности Луны составлял 16%. Восход Луны в 10:31, а закат в 21:35 БЫЛИ. 6 минут после заката! надо же
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 15 гру, 2019 00:34, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Нед 15 гру, 2019 00:34
Все нормально. Как бы там нибыло, а праздников у баксодержателей все равно больше, чем у гривнепатриотов. Перед кризисом всегда так происходит. И вознаграждается тот у кого вера больше.
Спроси себя сам , а веришь ли ты в гривну ?
Додано: Нед 15 гру, 2019 00:40
Востаннє редагувалось ruvex в Нед 15 гру, 2019 01:34, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 15 гру, 2019 00:44
Не нужно сравнивать пару месяцев укрепления гривны с силой валюты, которая есть мировой эквивалент стоимости. Это типо приравнивать х.й с пальцем .
Было уже такое, но всегда это заканчивалось тем, что гривня обесценивалась.
Востаннє редагувалось andrein в Нед 15 гру, 2019 00:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 гру, 2019 00:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Блин, всегда верил в бакс...
Плавно перехожу к ложечникам.
Додано: Нед 15 гру, 2019 00:48
Додано: Нед 15 гру, 2019 00:53
медь нах! всё в крипту,смело и даже на кредитные
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 15 гру, 2019 00:54, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Нед 15 гру, 2019 00:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уффф!
Шобы поиграть, можно выбрать шось менее рискованное.....
Хотя, пока в запрете азартные - Вперед!
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