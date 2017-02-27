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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3050305130523053

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 430
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
22
23.25 - 23.49
4%
17
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 01:02

  Мизантрóп написав:
  andrein написав:
  дарий написав:Блин, всегда верил в бакс...
Плавно перехожу к ложечникам. :D

Моя вера в бакс тоже иссякает, думаю закупиться ломом меди на пол котлеты. А пока вкладываю в крипту. :)

медь нах! всё в крипту,смело и даже на кредитные :!:


Кто помнит 90-е, поймут, что такое лом меди. Это - деньги и жрачка на столе при любом раскладе. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 01:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не кушайте много меди...
Добром это не закончится.... :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 01:09

  дарий написав:Не кушайте много меди...
Добром это не закончится.... :mrgreen:

Сразу видно, человек не видел 90-е. :)
В 1999 году в городе самая клевая работа была на выкапывании меди под забором заброшенного завода ВПК.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 01:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ага, меньше тонны на грудь точно не принимал...
Боюсь, уже все выкопали...
Или нет? :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 01:20

  дарий написав:Ага, меньше тонны на грудь точно не принимал...
Боюсь, уже все выкопали...
Или нет? :mrgreen:

Напиши сколько тебе лет и я скажу кто твой друг. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 01:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Андрюха!
Уже позавчерашний день твоего Ангела не должен Вас сильно расслаблять... :wink:
Но то таке... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 01:30

  дарий написав:Андрюха!
Уже позавчерашний день твоего Ангела не должен Вас сильно расслаблять... :wink:
Но то таке... :D


Я сейчас не на рксслабоне. Через пару дней меня ждёт работа в Сингапуре Сумка собрана я тоже. И ?
Короче , лечу в Китай на ремонт суперконтенера. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 01:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Молоточек, будь осторожен с медью (там, правда, ее вроде нет). :wink:

А, взагали, пусть у тебя там все получится!
Честно и абсолютно бескорыстно !
Удачи!
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 01:43

[quote="4817676:дарий"]Молоточек, будь осторожен с медью (там, правда, ее вроде нет). :wink:

А, взагали, пусть у тебя там все получится!

Спасибо !
И пусть удача сопутствует нашим морякам.
Честно и абсолютно бескорыстно !
Удачи!

Разговор с флорианом брантом.
Вы не думайте , что тут я что понимаю. Я знаю что ваша бурса намного лучше любого нашего универа
Востаннє редагувалось andrein в Нед 15 гру, 2019 02:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 01:48

  Libo написав:
  tobias написав:Організм розрахований на 80-160 років експлуатації.


Академик Вернадский доказал, что душа человека бессмертна, обитает после смерти в ноосфере и около 20 раз возвращается на землю в разное время в другое тело … Для каждой души в ноосфере есть своя информационная ячейка...
Интересно, если чел однажды фартовый, то все 20 раз фартит? :roll:
Потом реинкарнация становится все реже и реже и энергия души трансформируется в нечто еще неизведанное ... :roll:

И где это такое Вернадский писал?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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