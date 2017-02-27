Кто помнит 90-е, поймут, что такое лом меди. Это - деньги и жрачка на столе при любом раскладе.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 гру, 2019 01:02
Кто помнит 90-е, поймут, что такое лом меди. Это - деньги и жрачка на столе при любом раскладе.
Додано: Нед 15 гру, 2019 01:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не кушайте много меди...
Добром это не закончится....
Додано: Нед 15 гру, 2019 01:09
Додано: Нед 15 гру, 2019 01:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ага, меньше тонны на грудь точно не принимал...
Боюсь, уже все выкопали...
Или нет?
Додано: Нед 15 гру, 2019 01:20
Додано: Нед 15 гру, 2019 01:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Андрюха!
Уже позавчерашний день твоего Ангела не должен Вас сильно расслаблять...
Но то таке...
Додано: Нед 15 гру, 2019 01:30
Додано: Нед 15 гру, 2019 01:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Молоточек, будь осторожен с медью (там, правда, ее вроде нет).
А, взагали, пусть у тебя там все получится!
Честно и абсолютно бескорыстно !
Удачи!
Додано: Нед 15 гру, 2019 01:43
[quote="4817676:дарий"]Молоточек, будь осторожен с медью (там, правда, ее вроде нет).
А, взагали, пусть у тебя там все получится!
Спасибо !
И пусть удача сопутствует нашим морякам.
Честно и абсолютно бескорыстно !
Удачи!
Разговор с флорианом брантом.
Вы не думайте , что тут я что понимаю. Я знаю что ваша бурса намного лучше любого нашего универа
Востаннє редагувалось andrein в Нед 15 гру, 2019 02:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 гру, 2019 01:48
И где это такое Вернадский писал?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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