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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 гру, 2019 02:06
Монолог немца.
Вы только не думайте, что я суперинтендант знаю и умею лучше вас. Моё образование равно вашей бурсе. И рассчитываем на то , что вы будете в фарватере компаниии И я имея образование капитана, никогда не пойду работать по специальности. Потому что вы- наша надежда и будущеее.
++++
А какие красивые слова. Мед. Просто.
Суперинтендант сказал что происходит.
Корчк, присутствовал на митап, в Роттердаме. Половину не понял. Не полял - кто на ком стоял.
Востаннє редагувалось andrein
в Нед 15 гру, 2019 02:59, всього редагувалось 7 разів.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 02:15
dolendo написав: shapo написав:
Ахренеть.
Чем она лучше кроме более дешевого труда врачей на который падки бывшие совки?Здесь что, производится стоматоборудование или хоть один материал?
Или в каком-то полумертвом стоматологическом НИИ предложили новую,неизвестную миру технологию?
Представьте себе - да! И еще 25 лет назад производили, но к сожалению до сегодняшних дней дожили не все производители. Но и сейчас они есть, причем некоторые даже экспортируют...
А почему тогда так скромно без имён и явок?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 15 гру, 2019 02:29
Скучно, однако, и спать не хочется...
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 15 гру, 2019 03:36, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 02:35
andrein написав:
А какие красивые слова. Мед. Просто.
Шо решил - делай.
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 15 гру, 2019 03:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 02:40
Скажу без пиз
.. Большинства.
Нет ничего сложнее чем заработать деньги на мировом рынке.
Нет ничего более прекраснее, чем в Ессене слушать митап немца с Бремена.
Востаннє редагувалось andrein
в Нед 15 гру, 2019 02:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 02:45
Промолчу!
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Додано: Нед 15 гру, 2019 02:57
Сколько сегодня прибухнувших(прикурнувших) на ветке, признавайсь.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
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Corpocrator
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Додано: Нед 15 гру, 2019 02:59
А Вам-то шо не спится?
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Додано: Нед 15 гру, 2019 03:01
Нет лучше места для жизни , чем Панама-ясити.
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andrein
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Додано: Нед 15 гру, 2019 03:01
Corpocrator написав:Сколько сегодня прибухнувших(прикурнувших) на ветке, признавайсь.
Был бы я таким спал бы как ребенок. А так сижу пялюсь в пустой чат )))
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vadim9482
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